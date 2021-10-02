اتحاد الكرة يُنظّم ورشة عمل لحكام كرة القدم الشاطئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، في مقر اتحاد كرة القدم، محاور ورشة عمل لحكام كرة القدم الشاطئية التي تنظمها لجنة الحكام، بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية في اتحاد الكرة على مدار يومين بمشاركة 20 حكماً، وذلك استعداداً لبدء منافسات مسابقات الكرة الشاطئية للموسم الرياضي. وتشتمل محاور الورشة، التي يقدمها إبراهيم المنصوري، الحكم الدولي السابق نائب رئيس لجنة الكرة الشاطئية باتحاد الكرة مسؤول تطوير حكام الشاطئية، على محاضرات نظرية، تناقش قانون اللعبة لمواكبة التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، ومحاضرات تطبيقية في الملعب الرملي بالاتحاد. وأكد المنصوري أن حكام الكرة بصفة عامة والشاطئية على وجه الخصوص يحظون بدعم من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتوجيهاته المستمرة بتطوير حكام كرة القدم بمختلف أنشطتها.

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