مارفيك يعيد كايو لقائمة منتخب الإمارات قبل مواجهتي إيران والعراق

المصدر: منصور السندي-دبي

اختار الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، اليوم الخميس، 28 لاعباً في القائمة النهائية من أصل 31 كان قد تم اختيارهم أخيرا في القائمة الموسعة تحضيرا لمباراتي المنتخب المرتقبتين أمام كل من إيران والعراق في السابع والثاني عشر من الشهر المقبل على التوالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة لاعب العين كايو كانيدو مجددا بعدما كان قد تم استبعاده من القائمة الموسعة وتم كذلك استبعاد كل من محمد برغش واحمد راشد ويحيى نادر وعلي صالح وزايد العامري، وتم كذلك ضم لاعب الشارقة سالم سلطان ضمن القائمة الجديدة.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين: علي خصيف وفهد الظنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الاحبابي وسالم سلطان وعبد العزيز هيكل وشاهين عبد الرحمن ووليد عباس ومحمود خميس وخليفة الحمادي ومحمد العطاس والحسن صالح ويوسف جابر وماجد حسن وعلي سالمين وعبد الله رمضان ومحمد عباس وعبد الله حمد وماجد راشد وفابيو دي ليما وخلفان مبارك وخليل الحمادي ومحمد جمعة عيد وطحنون الزعابي وكايو كانيدو وعلي مبخوت وسيبستيان تيغالي.

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