مشارك بسباق هيرو العالمي للدرّاجات الجبلية في حتا 500

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية في دبي للعام الثاني على التوالي، والتي سيطلق عليها جولة «هيرو دبي حتا» في المسارات الجبلية بمنطقة حتا، وتقرر إقامتها في 29 أكتوبر المقبل، وتنظمها «إكس دبي» تحت رعاية دبي القابضة بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتأتي جولة «دبي - حتا» ضمن المراحل الثلاث من السلسلة العالمية «هيرو» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتقام إحدى الجولات في مدينة دولوميت بإيطاليا، كما تستضيف مدينة شيانغ راي في تايلاند الجولة الثالثة.

ويشارك في هذا السباق العالمي نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرزهم البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية ست مرات.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله كل من مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي خالد العور والمدير التنفيذي لسلسة هيرو العالمية جيرهارد فانزي.

وقال خالد العور: إن «نسخة العام الجاري يتوقع أن يُشارك فيها ما يزيد على 500 دراج من مختلف دول وقارات العالم بما فيها أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، لافتاً إلى أن هذه المشاركة الواسعة جاءت اتساقاً مع تفوق الإمارات في مواجهتها لوباء كوفيد-19 وقدرتها في السيطرة على الجائحة، إذ أصبحت الإمارات المكان الأكثر أماناً في العالم الذي يتوافد عليه الرياضيون من جميع دول العالم».

وأضاف: «تكتسب البطولة أهمية أكبر بتنظيمها في هذا التوقيت تزامناً مع (إكسبو دبي 2020) الحدث الأكبر في العالم الذي يشارك فيه 191 دولة، إذ تأتي هذه البطولة من بين خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية تنظم في دبي سنوياً، حيث تكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر كل عام بفضل تزايد قاعدة ممارسيها باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في الوقت ذاته».

وأكمل: «منطقة حتا أصبحت مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد منطقة حتا طوال العام تنظيم سباقات محلية ودولية، وتزيد أعداد المشاركين باستمرار حتى بات يتوافد عليها الدراجون من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ويدعم هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في حتا الخطة التنموية لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول».

حتا أصبحت مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والجبلية على وجه الخصوص.

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