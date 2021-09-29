البطائح يسجل ظهوره الأول في «السلة العربية» اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يقص فريق السلة في نادي البطائح في السادسة عصراً بتوقيت الإمارات ظهوره التاريخي الأول في بطولات الأندية العربية الأبطال، حين يلتقي بطل الأندية الخليجية فريق الكويت الكويتي، لحساب المجموعة الرابعة من الدور التمهيدي للبطولة، المقامة بنسختها الـ33 في ضيافة مدينة الإسكندرية في مصر، والممتدة حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بمشاركة قياسية تبلغ 18 فريقاً، من ضمنها ممثلا الإمارات فريقا البطائح والشارقة.

ويعول المدير الفني للبطائح المدرب المصري إمام عبدالبديع، في اللقاء الافتتاحي، على كوكبة من العناصر الوطنية صاحبة الخبرات، يتقدمهم صانع ألعاب المنتخب جاسم عبدالرضا في ظهوره الثالث في بطولات الأندية العربية الأبطال، بعد مشاركته مع الشارقة في نسخة 2006، وشباب الأهلي في 2018، كما تتعلق آمال ممثل الدولة على خدمات المحترف الأميركي أودي باسيت الذي سبق له التواجد مع الشارقة.

وعلى الطرف الآخر، يعتمد فريق الكويت الكويتي على حنكة مدربه الألماني بيتر شومرز، الذي سبق له قيادة شباب الأهلي، وحصد ثلاثة ألقاب خليجية بين عامي 2015 و2017، كما قاد الفريق لانتزاع برونزية الأندية الآسيوية الأبطال في 2015.

من جانبه يسجل الشارقة يوم غدٍ الظهور الأول في البطولات العربية بعد غياب دام 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن أحرز لقب البطولة في نسخة عام 2011 التي أقيمت في أبوظبي.

ويخوض الشارقة الدور التمهيدي ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ يلتقي في أولى مبارياته مع الوكرة القطري على صالة برج العرب، ويتبع في الأول من أكتوبر بلقاء الزهراء التونسي، ثم اليوناني السوداني، وآخرها الاثنين المقبل بلقاء اليرموك الكويتي.

وتضم بعثة «الملك» كوكبة من العناصر الوطنية التي سبق لها أن قادت الفريق لحصد لقبي الأندية الخليجية عامي 2018 و2019، يتقدمها الدوليان جاسم محمد وعمر خالد، بجانب نجمي منتخب الشباب محمود وسيم وأسد أحمد.

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