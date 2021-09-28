الشعفار: الإمارات لعبت دوراً مهماً في الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حظي أسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، باستقبال حافل بالورود في مطار دبي، أول من أمس، تثميناً للإنجاز الجديد الذي حققه لرياضة الإمارات بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في انتخابات الجمعية العمومية في بلجيكا، الجمعة الماضي.

حضر الاستقبال الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية أحمد الطيب، ومدير قسم العلاقات الخارجية بمجلس دبي الرياضي عمران الجسمي، ورئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية نورة الجسمي.

وأكد الشعفار في تصريحات صحافية أن نجاحه في الفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي جاء بعد منافسة قوية من بقية المترشحين، وتحقق بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها لدى الأسرة الدولية وعالم الدراجات الهوائية بشكل عام، موضحاً أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في الارتقاء بهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تحظى بسمعة عالمية في تنظيم البطولات الكبرى، وفي مقدمتها طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في المنطقة.

وقال إن ما وجده من دعم كبير شكل له دافعاً لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي الذي فاز برئاسته مرتين في 2017 و2021، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة لخدمة هذه الرياضة من بوابة الاتحاد الدولي، مؤكداً حرصه على مواصلة تشريف رياضة الإمارات من خلال هذه المناصب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news