«إكسبو 2020 دبي» شريكاً جديداً للزي التدريبي لفريق مانشستر سيتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف نادي مانشستر سيتي عن تعاون مع إكسبو 2020 دبي الذي سيكون الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بالفريق، وسيظهر شعار إكسبو 2020 على الزي التدريبي لفريقي الرجال والسيدات خلال موسم 2021-2022.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي يوم الجمعة المقبل، ويقدم الحدث للضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم تجربة مذهلة وفرصة للانطلاق في رحلة من الإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 190 دولة لاستعراض التكنولوجيا والثقافة والرياضة والاحتفاء بقيم الابتكار والاستدامة والتنوع أمام جمهور عالمي.

وقال بيان صحافي: «يستضيف نادي مانشستر سيتي حصص تدريب يومية في كرة القدم بموقع إكسبو، تحت إشراف طاقم تدريب من السيتي، حيث سيطبق أساليب التدريب التي تستخدمها الفرق في ملاعب التدريب في مانشستر. كما يشارك ممثلو النادي إلى جانب شبكة أوسع من مجموعة سيتي لكرة القدم في فعاليات إكسبو خلال الأشهر المقبلة».

وسيظهر شعار إكسبو 2020، بالإضافة إلى الزي التدريبي أيضاً في مرافق التدريب في استاد الاتحاد وأكاديمية السيتي لكرة القدم، إلى جانب عرضه ضمن المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مانشستر سيتي وعبر منصاته الرقمية، وإضافة إلى ذلك فإن إكسبو 2020 أيضاً الشريك الرسمي لفريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية ويظهر شعاره على الزي الخاص بفريق الرياضات الإلكترونية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم فيران سوريانو: «نحن سعداء بالكشف عن إكسبو 2020 دبي باعتباره الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي. يسهم هذا التعاون في دمج معرض إكسبو 2020 ليكون جزءاً أساسياً من كل حصة تدريبية، وفي كل يوم مباراة حيث تبذل فرقنا كل جهدها لتحقيق النجاح هذا الموسم».

وأضاف: «يعرض إكسبو 2020 قيم الابتكار والاستدامة التي نتبناها بكل إخلاص في مانشستر سيتي. نحن سعداء للغاية بهذا التعاون والشراكة مع حدث لا شك أنه سيكون مذهلاً وعالمياً وسيشكل نقلة هائلة على أوسع نطاق».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي شولتو دوغلاس هوم: «يأتي هذا الإعلان تأكيداً على علاقتنا الراسخة والعميقة مع نادي مانشستر سيتي، كما أنه يعد نتيجة لتبادل الأفكار والفرص الجديدة التي شاركناها مع النادي منذ إطلاق الشراكة في يونيو، ومن خلال مشاركة مانشستر سيتي الواسعة ضمن برامج الفعاليات التي تستمر طوال مدة معرض إكسبو 2020 دبي، يسعدنا أن نكون قادرين على إقامة حصص تدريب يومية مع ممثلي النادي والتي ستكون جزءاً من جدول الأحداث العامة والمتنوعة التي سنقدمها والتي تؤكد على أهمية الرياضة باعتبارها وسيلة في تحقيق المزيد من الترابط والتواصل على نطاق عالمي».

وأضاف: «لا شك أن حضورنا باعتبارنا الشريك الجديد للزي التدريبي للفريق، سيسهم في إبراز قدرة إكسبو 2020 دبي على إشراك وإلهام الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال دعوتهم للمشاركة في الأجواء المذهلة التي سيشهدها معرض إكسبو العالمي والفريد، والذي نلخصه بالعمل معاً في صنع عالم جديد».

وذكر البيان الصحافي: «بفضل الطبيعة العالمية لمعرض إكسبو 2020 والمشاركين فيه، بالإضافة إلى التنوع السكاني والثقافات المتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيصل صدى هذه الشراكة إلى جميع أنحاء العالم من خلال شبكة مجموعة سيتي لكرة القدم، والأنشطة المحلية المخطط لإقامتها في النوادي الشقيقة للسيتي، والتي تتضمن نادي مومباي سيتي لكرة القدم ونيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما مارينوس».

ويعتبر إكسبو 2020 أيضاً هو الشريك الرسمي لنادي مومباي سيتي لكرة القدم، بطل الدوري الهندي الممتاز للأبطال 2021، وتقدم مجموعة سيتي لكرة القدم حالياً خدمات استشارية لنادي مومباي، وقد دخلت في اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في النادي.

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