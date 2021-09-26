مهدي علي: شباب الأهلي لم يحالفه التوفيق في التعاقد مع مهاجم

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي أن فريقه كان يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مبيناً أن الفريق لم يحالفه التوفيق في التعاقد مع لاعب يناسب النادي، بينما أشار إلى أن شباب الأهلي سيخوض مباراة ودية في 12 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي.



وقال في مؤتمر صحافي إن: "كنا نبحث عن مهاجم إلى جانب البرازيلي إيغور خيسوس، وأن يكون أحمد خليل جاهز، ولكن حدثت لخليل إصابة خارجة عن إرادتنا، ولم يحالفنا التوفيق في التعاقد مع مهاجم يرضي طموحات النادي، لذلك تم تسجيل عزيز غانييف وصراحة عودته كانت مفاجأة جيدة بالنسبة لنا".



وتحدث عن مواجهة الوصل في الدوري، وقال: "دائماً مباريات الوصل وشباب الأهلي تكون قوية خصوصاً أن المنافس يسعى إلى تعديل وضعه في المسابقة، وبالنسبة لي أرى أن النتائج التي حققها لا تتناسب مع المردود الذي قدمه الفريق، لذلك يجب أن نتعامل بحذر وأن نظهر بشكل جيد".

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