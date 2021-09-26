الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم ملتقى كرة السلة 3×3

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم الأولمبياد الإماراتي، أمس، آخر محطات ملتقى رياضة كرة السلة 3×3، الذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية جام الرياضية لكرة السلة على ملاعب مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا دبي، ضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3×3، استعداداً للألعاب العالمية (برلين 2023).

وقال بيان صحافي: «سبقت هذه الفعالية الأخيرة محطتان أخريان في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي، يوم 11 الجاري، ونادي خورفكان للمعاقين بالشارقة، يوم 18 الجاري، وقدم مديرو الأطباء المتطوعين التابعين لبرنامج الكشف الصحي فحوص أسنان مجانية لجميع اللاعبين المشاركين على هامش الملتقى».

وشهد كل من وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما المزروعي، ومدير الاستراتيجيات والمشاريع بالأولمبياد الخاص الإماراتي، فاطمة محمد، فعاليات المحطة الأخيرة من ملتقى رياضة كرة السلة 3x3 في دبي، والتي شارك فيها خمسة فرق للرجال، وثلاثة فرق للسيدات من نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين وأكاديمية أبطال الأمل Heroes of Hope بدبي، إلى جانب شركائهم الموحدين من أكاديمية جام الرياضية، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 100 لاعب ولاعبة.

الجدير بالذكر أن حكام اتحاد كرة السلة أداروا كل مباريات الملتقى، حيث يسهم الاتحاد في دعم كل أنشطة رياضة كرة السلة للأولمبياد الخاص، وكان له دور بارز في تطوير مستوى الفعاليات التي تستهدف أصحاب الهمم. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي شما المزروعي: «نفخر كثيراً بالتنظيم الرائع لهذا الملتقى، وبإسهامات كل شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي الاستراتيجيين في إنجاحه، ولاسيما مع عودة المنافسات الرياضية بشكل تدريجي، وهذه أيضاً هي الفرصة المناسبة لتقديم الشكر لكل الأندية المشاركة، والمدربين وعائلات اللاعبين وطواقم الرعاية والدعم الذين بذلوا جهوداً كبيرة للإسهام في العودة الآمنة لممارسة الرياضة في الدولة، وإطلاق طاقات أبنائنا اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يتوقون لإشباع شغفهم بالرياضة، ويتمتعون بالمشاركة والمنافسة، كما شهدنا اليوم».

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