7 ميداليات للإمارات في "تحدي الفجيرة لبناء الأجسام".. ونيجيريا تتوج بكأس الأبطال

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكتفى لاعبو الإمارات بتحقيق سبع ميداليات في فعاليات بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين، والتي اختتمت في مجمع زايد الرياضي، بإقامة منافسات اليوم الثالث، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد عبيد بن ماجد ،ومدير البطولة خليل معروف وعدد من القيادات الرياضية.

وجاءت ميداليات المنتخب بواقع، ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية، بينما فاز النيجيري جينيدو اندريو بكأس بطل الأبطال، بجانب نيله ذهبية وزن أعلى من 95 كيلوغرام. وفي وزن تحت 95 كيلوغرام فاز الايراني عباس موسى بالذهبية، وتوج مواطنه عباس علي في وزن 85 كيلوغرام.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: سعداء لنجاح الاجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وقد تحقق ذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها باستشراف المستقبل للتعافي من تداعيات فيروس (كوفيد-19)، ونشعر بسعادة كبيرة لكافة المخرجات التنظيمية والفنية ونبارك لكل الابطال الفائزين ونبارك للجنة المنظمة للبطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news