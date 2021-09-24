تأهل فريقين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تأهل دبا الفجيرة والعربي، الجمعة، إلى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوز الأول على ضيفه الحمرية بهدف دون مقابل سجله السنغالي بابي سي في الدقيقة 27، ليصبح رصيد دبا الفجيرة تسعة نقاط في صدارة المجموعة، أما فريق العربي فتغلب على الفجيرة بثلاثية نظيفة سجلها كل من راشد الفلاسي 44، والبرازيلي اليكسندر ازاريدو 68، ومواطنه واليسون سيلفا (90+5)، ليصبح رصيد العربي ست نقاط بالمركز الاول، يليه الذيد ثانيا برصيد ثلاث نقاط، وبقي الفجيرة من دون نقاط.

وحقق الوافد الجديد فريق جلف إف سي فوزا تاريخيا بتغلبه على الجزيرة الحمراء (7-2) بكونه اول فوز له في موسم الدرجة الأولى، وسجل اهدافه البرازيلي ويسلي باتريك هاتريك (64 و82 و89) والسنغالي محمد ابيبو (10)، وداميلاري ايد جون (20 و33) وسالمين سالم (81).

ويختتم الدور التمهيدي الاول اليوم بإقامة اربع مباريات يلعب فيها حتا مع دبا الحصن، والبطائح مع التعاون، ويترقب الجمهور بطاقتين من هاتين المباراتين للتأهل للدور التالي بينما سيلعب مسافي مع ستي ومصفوت مع الرمس مباراة خارج الحسابات.

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