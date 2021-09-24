خورفكان يستمتع بـ 3 أهداف برازيلية.. والظفرة يفشل في التسجيل

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

حقق فريق خورفكان أول انتصاراته في الموسم الحالي لدوري ادنوك للمحترفين بعد فوزه المهم على ضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة، الجمعة، في استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع خورفكان رصيده إلى خمس نقاط مقابل ثلاثة للظفرة.

وكانت أولى المحاولات من طرف الظفرة بعد تسديدة صاروخية سددها السنغالي ماكيتا ديوب من ضربة حرة مباشرة ابعدها حاوس مرمى خورفكان اخمد ديدا ببسالة عالية.

وعلى الرغم من الخسارة الا ان حارس مرمى الظفرة عبدالله سلطان تميز خلال المباراة لتصديه لكرات خطيرة عديدة كانت ستزيد الغلة لولا يقظته، بينما واصل العراقي اسامة رشيد تميزه ونجح ان يكون فاعلا بشكل بارز.

وسجل خورفكان هدف السبق عن طريق المقيم البرازيلي كيكوي جيسوس بعد تسديدة راسية قوية هزت شباك حارس الظفرة عبد الله سلطان مستفيدا من كرة عرضية لعبها فهد حديد (17).

وسدد ماكيتا ديوب ضربة رأسية مرت بجوار القائم، وكاد الظفرة ان يسجل هدف التعادل بعد خطأ من أحمد محمود «ديدا» كاد أن يستغله السنغالي ماكيتا ديوب لولا تدخل مسعود سليمان بابعاد الكرة، وواصل خورفكان سيطرته على المباراة وكاد النسور التقدم بهدف اخر بعد مجهود شخصي للدولي اسماعيل الحمادي انفرد بالمرمى لكن تسديدته ذهبت جانب المرمى.

وفرط البرازيلي جيسوس بفرصة تسجيل هدف ثانٍ لخورفكان بعد تسديدة رأسية مرت جنب القائم بعد كرة وصلته من العراقي أسامة رشيد، وبعدها بدقيقة فرط مهاجم خورفكان البرازيلي دودو بهز الشباك من وضع انفراد لولا تدخل الدفاع وابعاد الكرة الى ركنية، قبل ان يراجعها «الفار» ويحتسب ضربة جزاء سجل منها البرازيلي رافائيل جوماريس دودو (55).

وسدد بديل خورفكان البرازيلي باولينهو كرة قوية من وضع انفراد ابعدها عبد الله سلطان، وعاد باولينهو وسجل هدف خورفكان الثالث بعد مجهود فردي تجاوز من خلاله أكثر من مدافع وسدد من خارج الجزاء الى المرمى (64).

وسجل الظفرة هدف عن طريق السنغالي ماكيتا ديوب 67 تم الغائه بقرار من «الفار» لوجود تسلل، ثم واصل الظفرة صحوته الا ان محاولاته كانت تنتهي عند حارس خورفكان ديدا.

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