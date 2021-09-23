خمسة ميداليات لأبطال الإمارات في "تحدي الفجيرة لبناء الأجسام"

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

احرز نجوم منتخب الأمارات بالفيزيك خمسة ميداليات ملونة في اليوم الثاني لبطولة تحدي الفجيرة لبناء الاجسام، والتي تقام في مجمع زايد الرياضي، وذلك بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية. ففي فئة الفيزيك طول 172 سنتمترا، فاز الإماراتي صهيب عبدالله بالمركز الاول ونال الذهبية، بينما نال الإماراتي فهد محمد حسن الميدالية الفضية وحل اليمني يوسف احمد ثالثا ونال البرونزية. وتوج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وفي فئة 176 سنتمترا حصل الايراني مزيار كياني على الميدالية الذهبية، ونال الفضية الاماراتي محمود درويش ونال البرونزية اللاعب الهندي افضل بارامال. وفي فئة اكثر من 176 سنتمترا حصل الاماراتي مجيد علي على الذهبية، والفضية للافغاني محمد يونس، ونال الإماراتي علي النقبي البرونزية. وأسفرت منافسات السيدات عن فوز البرازيلية ايلويسا سكارفو بالميدالية الذهبية.

وأكد عضو اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية أحمد جوهر في تصريح صحافي أن المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون ظهرت بشكل مميز، وان الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتابع اللاعبين، وسيجد الافضل منهم طريقه للمنتخبات، مؤكدا ان بطولات الفجيرة لبناء الاجسام تعد الافضل تنظيما والاقوى منافسة على مستوى الوطن العربي.

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