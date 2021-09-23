هجن راشد بن حمدان بن محمد تتألق بناموس اليذاع في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي ■ الامارات اليوم

سيطرت هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم، على الصدارة في أغلب تحديات اليوم الختامي من الجولة الثانية لتمهيدي المرموم، وذلك من خلال سباقات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على أرضية ميدان المرموم.

ونجح الشعار، المنطلق بقوة في عالم سباقات الهجن، في الحصول على صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات عن طريق (الشاهينية)، التي قدمها المضمر، غانم سعيد سالم، بتوقيت قدره 8:02:4 دقائق.

ووضعت هجن الرئاسة بصمتها على الشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات، عندما قاد المضمر أحمد مطر الخيلي (شاهين) إلى القمة، مسجلاً توقيتاً بلغ 7:55:0 دقائق، ثم عاد شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم، للقمة مجدداً من خلال الشوط الثالث لليذاع البكار المهجنات، بعد أن تمكنت (الشاهينية) من حسم معركتها مع منافساتها في زمن قدره 7:57:7 دقائق، وأهدى (شاهين) شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل مكتوم، النقطة الثالثة في التحديات الرئيسة، وذلك بعد فوزه بصدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، تحت قيادة المضمر غانم سعيد سالم، بزمن بلغ 7:58:4 دقائق.

وكانت هجن العاصفة قد انفردت بصدارة الأشواط الرئيسة الأربعة، التي أقيمت في بداية تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن الجولة الثانية لتمهيدي المرموم، بعدما قاد غياث الهلالي (الشاهينية) إلى صدارة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 6:24:4 دقائق.

وعاد المضمر ذاته ليكسب التحدي في شوط المحليات الثاني، وذلك من خلال تقديمه لـ(شاهين) على قمة اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 6:16:7 دقائق، وتألق غياث الهلالي مع (الشاهينية) في الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات، الذي نجحت المطية المميزة في الحصول على صدارته، بعد أن وصلت لخط النهاية بعد مرور زمن قدره 6:19:0 دقائق.

أما الشوط الرابع فكان أيضاً من نصيب شعار هجن العاصفة، فقد كانت الكلمة العليا فيه لـ(شاهين)، الذي حسم معركة اللقايا الجعدان المهجنات، مسجلاً توقيتاً بلغ 6:16:4 دقائق.

• هجن الرئاسة وضعت بصمتها على الشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات.

• هجن العاصفة انفردت بصدارة الأشواط الرئيسة الأربعة في بداية تحديات سن اللقايا.

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