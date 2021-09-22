اتفاقية تعاون بين نادي الشبيبة المغربي وشركة جلوبل الإماراتية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقع كل من نادي اتحاد الشبيبة الرياضي المغربي، وشركة جلوبل بروفشنال سبورت الإماراتية، اتفاقية تعاون رياضي مشترك، بخصوص الاستثمار وتطوير وإدارة فريق اتحاد الشبيبة، ويهدف الاتفاق إلى إعادة هيكلة فريق كرة القدم بالنادي، وكرة الصالات والكرة النسائية ومدرسة الكرة التي تشمل فرق المراحل السنية والألعاب الأخرى، تنظيمياً وإدارياً ومالياً وفنياً، بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة ‏في الدرجات الممارسة لكرة القدم بالبطولة المغربية، باستخدام أفضل التنظيمات والممارسات العالمية في المجال الرياضي، التي تمتلكها الشركة وبرؤية مستقبلية لتحويل الفريق الأول بالنادي إلى شركة متخصصة في كرة قدم، بالتعاون مع كل السلطات العامة والخاصة بالمدينة، ورابطة اللاعبين ورابطة المتعاونين ومحبي النادي وأبناء المدينة والمستثمرين.

وقال بيان صحافي: «وقع الاتفاق كل من رئيس نادي اتحاد الشبيبة المغربي عبدالصادق نايت محمد، ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة جلوبل بروفشنال سبورت الإماراتية، الدكتور سليم بن سرور الشامسي». أعلن ذلك في احتفال رسمي أقيم بهذه المناسبة في مدينة تارودنت المغربية. ويعتبر فريق اتحاد الشبيبة أحد أعرق الفرق المغربية، حيث تم تأسيسه عام 1937.

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