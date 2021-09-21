«فيكتوري» يظفر بلقب واقف مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق الفيكتوري بطلاً لمنافسات «واقف جي بي 1» في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت أول من أمس، في مدينة أولبيا الإيطالية، بمشاركة 50 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وحقق متسابق الفريق البطل العالمي والمصنف الأول النمساوي كيفين رايتيرر المركز الأول عن جدارة واستحقاق على متن دراجة فريق الفيكتوري رقم 90، بعدما برهن تفوقه وقدراته الفنية بعد تصدره سباق الزمن في اليوم الأول، ثم تمسكه بالقمة في السباق الرئيس الذي تألف من ثلاث مراحل أنهاها جميعها متصدراً ليحصد (العلامة الكاملة) من النقاط برصيد 75 نقطة.

وقال بيان صحافي: «أكد نجم فريق الفيكتوري المتسابق العالمي كيفين بهذا الفوز الكبير سعيه الحثيث لمواصلة التميز العالمي، وإهداء لقب هذه الفئة الى الفيكتوري للمرة الثالثة بعد نجاحه في الفوز بلقبها عامي 2018 و2019، حيث أظهر تفوقه على الجميع، من بينهم الإسباني العالمي ناشو أرمليس الذي حل وصيفاً برصيد 66 نقطة».

وعاند الحظ البطل الصاعد سلمان يونس العوضي قائد دراجة فيكتوري رقم 7 الذي احتل المركز السابع في الترتيب العام بعدما أظهر روحاً جيدة في التنافس، وقاتل من أجل الوصول للمراكز الأولى ليجمع في النهاية 37 نقطة وضعته في المركز السابع في الترتيب العام.

المري: سعيد بنتائج رايتيرر والعوضي

أبدي مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة محمد المري، سعادته بفوز المتسابق كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري 90 بالمركز الأول لفئة «واقف جي بي1»، مشيراً إلى أن هذه النتيجة ليست غريبة على متصدر التصنيف العالمي وحامل اللقب في السنوات الماضية.

وأوضح المري في تصريحات صحافية: «البطل سلمان العوضي قائد دراجة فيكتوري 7 قدم أداء لافتاً، لكن ظروف المشاركة والإعداد القصير لم تتح له الفرصة لإظهار مقدرته بشكل أفضل، وننتظر منه الكثير في الجولتين المتبقيتين».

نتائج «واقف جي بي 1»

1- كيفين رايتيرر 75 نقطة

2- ناشو أرمليس 66

3- دانيال أندرسون 52

4- لوكاس بينار 50

5- أندرياس كيلير 47

6- أليكس كورتيوس 45

7- سلمان العوضي 37

8- بارناباس سابو 34

9- غابور سابو 34

10- مايكل بوريت 33

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