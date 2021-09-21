7 ألعاب في النسخة الأولى من دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة كلباء للألعاب الشاطئية 2021، التي ستُقام بمدينة كلباء خلال شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتشمل سبع ألعاب وهي القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والسلة الشاطئية والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون، وذلك ضمن مبادرات المجلس الرياضية المجتمعية لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وإبراز الصورة الحضارية لمختلف مدن الإمارة.

واعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من الدورة برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس مديراً للدورة، وسعيد خلفان المزروعي مساعداً لمدير الدورة رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وعبدالله حسن الدرمكي رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعلي عبيد المراشدة رئيساً للجنة الإعلام، وخلفان علي خلفان رئيساً للجنة التسويق، والرائد ماجد سلطان رئيساً للجنة الأمنية، ويترأس اللجنة الفنية عبدالملك جاني وعضوية ممثلين من الاتحادات الرياضية للألعاب السبع.

من جانبه، قال رئيس المجلس عيسى هلال الحزامي في بيان صحافي: «تأتي دورة كلباء للألعاب الشاطئية امتداداً لفعاليات المجلس التي تهدف إلى تأكيد مكانة الرياضة في الإمارة».

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