الكشف عن مسارات ماراثون أدنوك أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مسارات النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021، الذي سيقام يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر القادم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، كما تم الكشف عن قيمة الجوائز المرصودة للفائزين في جميع السباقات وتصميم القمصان الرسمية للحدث المرتقب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمركز أدنوك للأعمال، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي، واندريا ترابيو مدير سباق ماراثون أدنوك أبوظبي وكنان أبو حمدان مدير التسويق بشركة (نايكي) الشرق الأوسط ومجموعة الخليج للتسويق.

وتتضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة كل من: الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، الماراثون الزوجي / تتابع 42.2 كم، إلى جانب سباقات المجتمعية لمسافات الـ 10 كم، والـ 5 و 2.5 كم ، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية، ويأتي ذلك بأهداف تشجيع عموم فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعما للخطط الرامية لتقديم المبادرات النموذجية والمساهمة الفاعلة في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية، كما تحرص أدنوك راعي الحدث المرتقب على مواصلة التزامها للارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع، ودعم الجهود الوطنية على مستوى الدولة لتعزيز نمط الحياة الصحية وتحقيق الهدف رقم 3 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تم الكشف عن الجوائز الاجمالية للحدث، والتي تفوق قيمتها 300,000 ألف دولار أمريكي (1.1 مليون درهم إماراتي)، موزعة على جميع الفئات، حيث يحصل المتوج بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات على 50 ألف دولار (183،500 درهم إماراتي) لكل منهما، كما سيتم تقديم جائزة إضافية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، والذي يبلغ 2.04.40 ساعة للرجال و2.21.11 ساعة للسيدات. في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8،500 دولار أمريكي لفئة الكراسي المتحركة و11،000 ألف دولار أمريكي لفئة سباق 10 كيلومتر.

وينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيسي لشركة "أدنوك" المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس، بينما يبدأ المشاركون في السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث سباقهم من الشارع 18، والتي تشمل مسافات : 2.5 كيلومتر و 5 كيلومتر و 10 كيلومتر،. وبعد خط البداية، يتجه كافة المشاركين عبر الكورنيش في مسار يلتف حول قصر الحصن - أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية الحجرية في العاصمة أبوظبي.

كما يمر المشاركون خلال السباق بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الامواج، ومن ثم الالتفاف حول "المارينا مول" وصولاً إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى، ومن ثم العودة باتجاه خط نهاية الماراثون على كورنيش أبوظبي في القرية المقامة خصيصًا للفعالية في الساحة الجنوبية من مقر أدنوك، في حين ينهي المشاركون في السباقات الأخرى الجري في الشارع 18 مقابل مركز استقبال أدنوك.

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