علي خصيف ينقذ الجزيرة من مصيدة "الصقور"

المصدر: أحمد طارق- دبي

واصل الجزيرة انتصاراته بتغلبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 10 نقاط بينما استمر "الصقور" من دون رصيد من النقاط في المركز الـ 14 للائحة الترتيب.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى حارس المرمى علي خصيف الذي أنقذ مرماه من فرصة هدف محقق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من كرة سددها البرازيلي ليثري، إذ قدم "الصقور" مباراة قوية وكاد أن يحقق مفاجأة كبيرة بالتعادل مع الجزيرة، ولكن خبرة لاعبي "فخر أبوظبي" أسهمت في فوز الفريق وتحقيقه الانتصار الثالث له في الدوري.

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