مارفيك ثالث أكثر مدربي مجموعة الإمارات حصداً للانتصارات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الهولندي بيرت فان مارفيك، في المركز الثالث بقائمة أفضل مدربي منتخبات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حصداً للانتصارات عبر مسيرته التدريبية.

وحصل مارفيك بحسب إحصاءات لموقع «ترانسفير ماركيت» الذي يرصد بيانات المدربين خلال مشوارهم في عالم التدريب، سواء الأندية أو المنتخبات، ونسب الفوز التي حققها كل مدرب على مدار تاريخه على نسبة 50%، إذ تحفل مسيرته بـ532 مباراة، من ضمنها قيادة العديد من المنتخبات الوطنية لبلوغ نهائيات كأس العالم، أبرزها قيادة منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2010 قبل خسارة النهائي أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

واستهل المنتخب الوطني تحت قيادة مارفيك مشواره في المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2020، بالتعادل أمام لبنان «0-0»، وأمام سورية «1-1».

وتضم المجموعة الأولى إلى جوار الإمارات كلاً من منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق وسورية ولبنان.

فيما حل في الصدارة مدرب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو، بعد أن سجل على مدار مسيرته التي تقتصر على 346 مباراة، الفوز في 200 مباراة، بنسبة نجاح بلغت 57.8%. «الإمارات اليوم»، ترصد تقييم مدربي منتخبات مجموعة الإمارات، بالاستناد إلى مسيرتهم التدريبية ونسب النجاح التي حققوها، وفقاً للآتي:

لمشاهدة تقييم مدربي منتخبات مجموعة الإمارات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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