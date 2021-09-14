تخسير فريق الإمارات أمام الظفرة.. ومعاقبة ماجد ناصر وإيسيلا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، عبر تقنية الاتصال المرئي، اعتبار فريق الإمارات خاسراً مباراته أمام الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة صفر-3 بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في وقت كانت المواجهة انتهت بالتعادل (1-1)، كما عاقبت أيضاً فريق مسافي واعتبرته خاسراً مباراته أمام البطائح بنتيجة صفر-3 في الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة، للسبب نفسه.

وفي بقية القرارات الانضباطية، اتخذت اللجنة قرارات عدة، أبرزها: اعتبار الظفرة خاسراً مباراته أمام فريق الإمارات بنتيجة صفر- 3 في دوري تحت 21 لعدم استكماله الحد الأدنى من اللاعبين في المباراة، وإيقاف حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر مباراة واحدة، وتغريمه 40 ألف درهم بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة مسيئة في حق قضاة الملاعب. كما قررت اللجنة أيضاً منع مدرب بني ياس، دانيل إيسيلا، من مرافقة فريقه لمباراة واحدة، وتغريمه 40 ألف درهم بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة مسيئة في حق الحكام، وقررت اللجنة اعتبار نادي سيتي خاسراً مباراته أمام نادي التعاون بنتيجة 3-صفر في الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي البطائح لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات، وذلك لإدخال فحوص لاعبيه وإدارييه بعد الساعة 12 من ظهر يوم المباراة.

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