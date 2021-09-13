«الفيكتوري تيم» يشارك في مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد فريق الفيكتوري تيم، للعودة إلى ساحة التنافس العالمي والدولي، بعد طول غياب بسبب توقف روزنامة الأحداث العالمية في الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، إن مجلس إدارة النادي قرر المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية «اكوابايك - 2021» التي تبدأ في إيطاليا خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري، حيث تستضيف مدينة اولبيا منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينا) بمشاركة نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة المثيرة، والذين يجتمعون للمرة الأولى منذ بداية عام 2020.

وأضاف في بيان صحافي: «يسعدنا أن نعلن عن تشكيل فريق الفيكتوري تيم لخوض الحدث العالمي الكبير الذي يضم بطلنا المتألق المتسابق سلمان يونس العوضي، صاحب الإنجازات في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وأحد المتسابقين المتميزين على الساحتين المحلية والعالمية، إلى جانب نجم الفريق البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر الذي يخوض مشوار البطولة العالمية للعام الرابع مدافعاً عن ألوان فريق الفيكتوري تيم».

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