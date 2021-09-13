4 لقطات مبهجة صنعت سعادة الهولندي كايزر أمام النصر

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عن سعادته بالفوز الذي حققه على النصر بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه برزت أربع لقطات مبهجة صنعت سعادته خلال المباراة.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي إنه: «سعيد جداً بمردود اللاعبين لقد قدموا مستوى عالياً جداً خصوصاً في الشوط الثاني، وأستطيع أن أصف الأداء بالجيد جداً، وأرى أن اللاعبين يستحقون الإشادة بعدما قدموا مباراة قوية وفقاً للأجواء الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، لذلك أنا أشدت بهم داخل غرفة الملابس».

وأضاف: «اللاعبون الأساسيون كانوا جيدين جداً، والأمر نفسه بالنسبة إلى البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني، إذ إنهم صنعوا الفارق لمصلحة الفريق، وأنا سعيد جداً بعودة خلفان مبارك، كما أن علي مبخوت قدم مباراة جيدة وصنع أربع فرص محققة لزملائه».

وأشاد المدرب الهولندي باللاعبين الدوليين، قائلاً: «يجب أن أشيد باللاعبين الدوليين الذين تدربوا مرتين فقط مع الفريق قبل المباراة، بعدما غابوا عن تدريبات الفريق لانضمامهم إلى صفوف المنتخب الوطني».

يُذكر أن الجزيرة استعاد انتصاراته بفوزه على النصر بهدفين مقابل هدف، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى سبع نقاط بينما توقف رصيد «العميد» عند ثلاث نقاط، إذ حصل حامل اللقب على العديد من المكاسب أبرزها الأداء القوي من اللاعبين، ورغم عدم إحراز علي مبخوت لأي هدف في أول ثلاث جولات من الدوري ولكنه ظهر بشكل جيد وصنع أربع فرص محققة لزملائه.

اللقطات المبهجة الـ 4

1- الأداء القوي من اللاعبين رغم ارتفاع درجة الحرارة.

2- تألق علي مبخوت بصناعته 4 فرص، رغم عدم إحرازه أي هدف.

3- عودة خلفان مبارك للمشاركة مع الفريق.

4- التأثير الإيجابي للاعبين البدلاء في الشوط الثاني.

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