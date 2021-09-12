سحب قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين.. الإمارات في المجموعة الثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين مواليد 2006، التي سحبت اليوم الأحد، المنتخب الإماراتي لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي سوريا وفلسطين، خلال البطولة التي تستضيفها السعودية بالفترة من 14 إلى 24 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات.

وتضم المجموعة المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، اليمن، العراق ولبنان، وتجمع الثالثة منتخبات البحرين، الكويت والأردن.

ويفتتح المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم 15 أكتوبر ، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب فلسطين يوم 17 .

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث إضافة لأفضل منتخب يحصل على المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي المقرر له يوم 22 أكتوبر .

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