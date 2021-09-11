بطولة عجمان للبادل تنس تختتم منافساتها اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

تختتم اليوم منافسات «بطولة عجمان للبادل تنس» التي استمرت على مدار أسبوع، وأقيمت تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبالتعاون مع الاتحاد الوطني للعبة، بمشاركة 298 لاعباً يمثلون 149 فريقاً في الفئة الذهبية للتصنيفين A وB والبرونزية للتصنيف C.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن أجندة الدائرة، والتي أصبحت تركز على تنوع الأنشطة الرياضية التي تجذب السياحة الرياضية في الإمارة، إلى جانب سباق عجمان للجري الذي يقام 17 الجاري، وسباق مصفوت للدراجات الجبلية في الثامن من أكتوبر المقبل، وسباق دواثلون عجمان وهو سباق قدرة رياضي يتضمن سباقاً للجري لمسافة خمسة كيلومترات، بالإضافة إلى سباق دراجات لمسافة 20 كيلومتراً، وسباق جري ثانٍ لمسافة 2.5 كيلومتر ويقام 22 أكتوبر.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، في تصريح صحافي، إن «الهدف الأول من تنظيم تلك الفعاليات والبطولات الرياضية إبراز مكانة عجمان كوجهة رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية».

وتابع: «المناخ الرياضي في إمارة عجمان يشهد تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو برامج الأحداث الرياضية السنوية التي يتم تنظيمها»، لافتاً إلى أن سياحة عجمان قدمت طوال السنوات الماضية مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع، ما جعل من الإمارة حاضنة مثالية للرياضة والرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن بطولة عجمان للبادل تنس تهدف لرفع مستوى الوعي العام بهذه الرياضة وأهمية ممارستها، كما تبرز مساهمة سياحة عجمان في تحقيق الرؤى والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان الرياضية، وتعزيز جودة الحياة فيها.

• شارك 149 فريقاً في البطولة ضمن ثلاث فئات (الذهبية للتصنيفين A وB، والبرونزية للتصنيف C).

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