غياب الدعم المالي وراء انسحاب رأس الخيمة من دوري «الأولى»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي رأس الخيمة، أمس، انسحابه من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من خوض مباراة العربي، اليوم، في الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بسبب عدم حصول النادي على الدعم المادي الذي يخصصه اتحاد كرة القدم لأندية الهواة، وذلك بعد أن أكد اتحاد الكرة غياب الدعم المالي للأندية المشاركة هذا العام في البطولة، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحيم شاهين، لقناة الشارقة الرياضية، أمس.

وقال شاهين: في البداية كانت هناك وعود من اتحاد الكرة بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف درهم شهرياً للفرق المشاركة في بطولة الدوري مثل الموسم الماضي، لكن بعد فترة، أكد أن الدعم سيكون للفرق التي شاركت في الموسم الماضي فقط، ولن يعطى للفرق المشاركة في الموسم الحالي. وأضاف: قررنا الانسحاب، لأننا غير قادرين على المشاركة من دون هذا الدعم، ولعدم قدرتنا على الإيفاء بكل الأمور المالية، وشاءت الظروف أن نحصل على مستثمر أجنبي سيقوم بالالتزام بكل الأمور المالية الخاصة بالمشاركة في دوري الأولى، وتم توقيع العقد، ولكن لظروف مختلفة ألغي التعاقد أيضاً، وهو ما يعني عدم القدرة على المشاركة في البطولة. في جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم» من مصدر داخل اتحاد الكرة، فضل عدم ذكر اسمه، أن انسحاب نادي رأس الخيمة، سيدفع بالنادي إلى لجنة الانضباط، حيث إنه من المتوقع أن تطبق عقوبات على النادي، نتيجة قرار الانسحاب، كونه أعلن وجوده وحضر مراسم القرعة بالفعل، وهو ما يجعل النادي عرضة للعقوبات، مع العلم أن اتحاد الكرة يقدر الظروف التي دفعت النادي إلى تقديم استقالته. وأكد المصدر أن عقوبة الانسحاب من البطولة تختلف طبقاً لبنود اللائحة، وقد تتم معاقبة النادي أو حرمانه المشاركة في البطولة لمدة زمنية معينة. ومن جانب آخر، تقدم عضو مجلس إدارة نادي رأس الخيمة حسن المرزوقي، باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي، وذلك لظروف خاصة. وقال المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»: «بسبب ظروف عملي الخاص، وعدم القدرة على الجمع بين العمل والوجود في نادي رأس الخيمة، فضلت تقديم استقالتي، لحرصي على مصلحة النادي».

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