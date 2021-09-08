فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال الشباب للقدرة غداً

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

تستضيف مدينة إرميلو في مملكة هولندا، غدا الخميس، بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد سيطرتهم على آخر نسختين من البطولة، والفوز في فئتي الفردي والفرق في السباق الذي يمتد لمسافة 120 كلم.

ويشارك فريق الإمارات في البطولة برعاية طيران الإمارات، وتضم قائمة الفرسان الذين سيمثلون الدولة كلاً من الفارس سعيد المهيري بطل آخر نسختين والذي سيمتطي صهوة الفرس «هالة»، وفارس المنصوري الذي سيمتطي صهوة «آغيت دي غزال» أو «زيزوم» وفق القرار الفني الأخير بعد عملية الفحص، بينما تشهد البطولة مشاركة ثلاثة وجوه جديدة في المونديال وهم: خلفان بالجافلة الذي سيقود «كاستليبار أوت لو»، وحمدان المري على صهوة «لوكيليا ستاروود كومت» وعبدالله العامري الذي سيقود «عيوف لا ليزون» أو «تونكي دي بو بازل».

وتشهد البطولة مشاركة نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة في الدولة، حققت العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، ويعتبر الحضور الإماراتي المميز على خارطة الرياضة العالمية هو ثمرة الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

لافتاً إلى أن شعار أبناء الإمارات هو الصدارة والمركز الأول دائماً وسيكون الجميع على قدر التحدي والطموح لتحقيق هدف الريادة والتميز.

وأضاف: «فريق الإمارات يضم مجموعة من الأسماء الواعدة من خيرة الفرسان الذين أثبتوا جدارتهم في العديد من المحافل والاستحقاقات الدولية، والثقة تتجدد بهم في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستقطب نخبة الفرسان الشباب من مختلف أنحاء العالم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news