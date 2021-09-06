اتحاد الكاراتيه الإماراتي يهدي ميدالية "زايد" إلى وزير الرياضة المصري (صور)

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، "ميدالية زايد" إلى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، على هامش اليوم الختامي من جولة القاهرة في الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليغ" التي أسدل الستار عنها، أمس، في العاصمة المصرية.

وأفاد اتحاد الكاراتيه في بيان: "أن الرزوقي خصّ الميدالية الذهبية لاتحاد الإمارات للكاراتيه (ميدالية زايد)، إلى أشرف صبحي، نظراً للدعم الذي يقدمه وزير الرياضة والشباب المصري، لأبطال وبطلات مصر للكاراتيه، الذين يعدون أبطال العرب والعالم في اللعبة، كما أهدى الرزوقي (ميدالية زايد) إلى رئيس الاتحاد المصري محمد الهراوي، واللاعبتين المصريتين المتوجتين الشهر الماضي في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فريال أشرف صاحبة ذهبية وزن 61 كيلوغرام، وجيانا فاروق صاحبة برونزية تحت 61 كيلوغرام".

من جهة أخرى، عادت اليوم بعثة الإمارات المشاركة في بطولة القاهرة ضمن جولات الدوري العالمي، في بعثة ضمت بجانب الرزوقي، كل من الأمين العام المساعد للاتحاد المهندس حميد شامس، ومحاسب اتحاد محمود السيد، والحكمين الدوليين جابر الزعابي ومحمد عزازي الذين أدارا جانباً من المنافسات، واللاعبين مروان المازمي، وأحمد سالم باصليب.

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