محمد يحيى يتوج بلقب «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي . الإمارات اليوم

فاز محمد يحيى بأول ألقاب النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أول من أمس بصالة «جوجيتسو أرينا» بالعاصمة أبوظبي، وشهدت 11 نزالاً، تفوق فيها أبطال الإمارات بفوز الثلاثي عبدالله الدبل، وراشد داوود، وهادي عمر الحسيني، إضافة لبطل العرب المتوج محمد يحيى.

وتوج رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا للبطولة عبدالمنعم الهاشمي، البطل، كما شارك في تتويج الفائزين رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة العميد محمد بن دلموك الظاهري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة فؤاد درويش، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ممثل آسيا سام أبي نادر.

وقال بيان صحافي: «ظفر البطل الإماراتي محمد يحيى بلقب الوزن الخفيف للعرب بعد تغلبه على الجزائري يزيد شيشاني بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية». وتفوق عبدالله الدبل على نظيره المصري محمد العبودي بالإخضاع، كما فاز راشد داوود على الأردني ليث كيلاني بالنقاط محافظاً على سجله بلا هزيمة، وفاز المغربي بدرالدين دياني على الكويتي عبدالله البوشهري محققاً لقب وزن المتوسط، كما تغلبت الكويتية ايمان المضاف على المغربية حسناء جابر في وزن الريشة.

من جانبه هنأ محمد بن دلموك، البطل محمد يحيى بالإنجاز، وبارك الفوز للثلاثي الدبل وداوود والحسيني، مؤكداً أن يحيى كان على الوعد، وأنه كان على قدر التحدي. وأشار الظاهري إلى أن فوز محمد يحيى يؤكد على أن شباب الإمارات قادرون على التميز والإبداع متى وجد الدعم والرعاية وهذا ما ستعمل عليه لجنة الفنون القتالية الجديدة لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة جديدة للفنون القتالية كما حدث في الجوجيتسو. وكشف الظاهري عن بعض خطط لجنة الفنون القتالية المختلطة، موضحاً أن اللجنة أقامت دورة تدريبية ناجحة للمدربين والحكام بنجاح، وأن من ضمن خططها المستقبلية إشراك الكوادر المحلية في التدريب والتحكيم.



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