راشد بن حميد: المنتخب لم يحالفه التوفيق رغم الجهد الكبير من اللاعبين

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المنتخب الوطني أهدر فرصاً عدة لتحقيق الفوز على منتخب لبنان، أول من أمس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن «الأبيض» لم يحالفه التوفيق في تحقيق الفوز، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات صحافية: «أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه أمام لبنان، إذ أرى أنهم لم يحالفهم التوفيق لتحقيق الفوز، والفريق أهدر العديد من الفرص، ولكن الأهم أن نبدأ التركيز على المباراة المقبلة أمام سورية، ويتم التحضير بشكل جيد، وأن يكون هناك تركيز من اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وتحسين أداء الفريق بشكل عام في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «الفريق لديه كوادر مميزة، وعدد من اللاعبين الشباب الذين لديهم طموح كبير، ونأمل أن تكون المباراة مقبلة أفضل من الجوانب كافة، خصوصاً أننا كنا نأمل أن نحقق نتيجة أفضل بالتأكيد، ومنتخب لبنان لديه كل الاحترام والتقدير، ونحن كانت لدينا الأفضلية، وجميع مقومات النجاح لتحقيق الفوز في المباراة من ناحية خوض المباراة على ملعبنا إلى جانب طريقة التحضير وخوض معسكر خارجي، ونتمنى أن يكون الاستعداد أفضل في المرحلة المقبلة، وأن يتطور أداء اللاعبين في المباراة القادمة أمام سورية».

أما بالنسبة إلى الجلسة التي سيعقدها الاتحاد مع الفريق قبل مواجهة منتخب سورية، قال: «جلساتنا مع اللاعبين لا تنقطع ونساندهم في جميع الأوقات والظروف، والجلسة هدفها التحفيز والتشجيع لتقديم الأفضل».

وختم الشيخ راشد بن حميد النعيمي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجمهور الذي ساند المنتخب والحضور المميز لهم في مدرجات استاد الوصل في زعبيل، وقال: «نتوجه بالشكر إلى الجمهور وجميع من جاء إلى الملعب لمؤازرة ودعم للفريق، لأن ذلك الأمر مهم جداً للاعبين، ولاشك في أن مشاهدة الجمهور في المدرجات تمنح اللاعبين القوة، ونأمل أن المباريات المقبلة تشهد تحسناً، وتحقيق نتائج أفضل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news