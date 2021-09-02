مشجعون: سندعم الأبيض في مدرجات زعبيل بـ «الأعلام والطبول والأهازيج»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد أنصار المنتخب الوطني دعمهم للأبيض ومساندته من المدرجات، اليوم، أمام نظيره اللبناني في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيرين إلى أن أعلام الدولة والأهازيج والطبول ستكون حاضرة في المدرجات من أجل بث الحماس في أوساط اللاعبين وتحفيزهم لتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بالسماح للجمهور بالتواجد في المدرجات بنسبة 60% من سعة الملعب سيحفز أعداداً كبيرة من المشجعين لحضور المباراة».

وكان اتحاد الكرة أعلن عن نفاد التذاكر التي تم طرحها للجمهور في المباراة، وكذلك توفير فحوص «بي سي آر» مجاناً للجمهور في مقره في دبي، ومقره في أبوظبي وتحديداً في مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع، في إطار التسهيلات التي يقدمها للجمهور للتواجد خلف المنتخب في هذه المباراة.

وقال رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس حريز المنهالي: «إن الجمهور الإماراتي جاهز لمؤازرة المنتخب، وأعلام الإمارات ستكون حاضرة بكثافة في المدرجات»، مضيفاً: «أتمنى التوفيق لشقيقي لاعب المنتخب عبدالله أحمد الذي تم اختياره أخيراً لقائمة الأبيض».

من جهته، قال رئيس رابطة مشجعي بني ياس سعيد ربيع: «جاهزون للتشجيع بالأعلام والطبول والأهازيج الخاصة (منصور يالأبيض.. ويا منتخبنا وغيرها) وغيرها».

بدوره، قال مشجع المنتخب وشباب الأهلي فهد السليطي: «إن الأعلام والأهازيج وكل معدات التشجيع ستكون حاضرة في مدرجات استاد زعبيل دعماً للمنتخب».

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