"أبوظبي الرياضية" تحدد المقابل المادي لمشاهدة مباريات الإمارات في تصفيات المونديال

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن تفاصيل كيفية مشاهدة الجمهور داخل الدولة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022، بعدما حصلت القناة على حقق بث البطولات الآسيوية حتى 2024.

وذكرت قناة أبوظبي الرياضية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: سيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية "آسيا 1" و"آسيا 2" مقابل 15 درهماً، أو بقيمة 40 درهماً شهرياً في حالة الرغبة بالاشتراك في المحتوى الترفيهي المتكامل للتطبيق.

وأضافت: "اعتباراً من الخميس 2 سبتمبر، سيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية "آسيا 1" و"آسيا 2" مقابل 15 درهماً إماراتياً شهريًا عبر تطبيق ستار بلاي أرابيا.

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