قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة للكأس تقام اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُجري اتحاد كرة القدم عند الخامسة من مساء اليوم في مقر الاتحاد بدبي قرعة التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 بمشاركة 16 فريقاً.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس، إنه أنهى كل الاستعدادات الخاصة بمراسم القرعة التي سيقتصر حضورها على المنظمين فقط، فيما يحضرها ممثلو الأندية عبر نظام الاتصال المرئي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة، وستُبث عبر القنوات الرياضية.

ووفقاً لآلية القرعة سيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة فرق تم تقسيمها إلى أربعة مستويات وفقاً لترتيبها في الموسم الرياضي 2020-2021، إذ يتواجد في المستوى الأول كل من الفجيرة وحتا والبطائح ودبا، فيما يتواجد في المستوى الثاني دبا الحصن والعربي والحمرية والتعاون، وفي المستوى الثالث مصفوت ومسافي والذيد والجزيرة الحمراء، ويضم المستوى الرابع فرق الرمس ورأس الخيمة وغلف هيروز وسيتي.

يذكر أن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة ستنطلق ابتداءً من يوم 9 سبتمبر المقبل.

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