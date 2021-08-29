اتحاد المبارزة يستعد للموسم الجديد بمعسكر الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يدشّن اتحاد المبارزة موسمه الجديد بالمشاركة بأول معسكرات الإعداد الدولي الداخلي، الذي تنظمه شركة تيما الدولية، وتستضيفه الصالة المغطاة لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، وينطلق اليوم ويستمر ستة أيام.

يشرف على المعسكر كوكبة من الخبراء الإيطاليين والمصريين، هم أرشيفو فرانسيسكو، مدرب المنتخب الإيطالي لسلاح الفلوريه، الحائز بطولة أوروبا 2019، وجبرائيل فوشيني، مدرب المنتخب الإيطالي لسلاح السابر، الحائز بطولة أوروبا تحت 23، وذهبية بطولة العالم العسكرية، بالإضافة إلى المصري ديفيد عبد الملاك، مدرب سلاح الايبيه، الحائز المركز الخامس ببطولة العالم بسلوفاكيا، وفضية كأس العالم للناشئين بالكويت، كما يشارك في المعسكر اللاعبون الدوليون، المصري أدهم معتز، المصنف بالمركز الأول للشباب، والإيطالي ريان أدول، الحائز الميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط 2019، والمصري عمرو خالد، لاعب المنتخب المصري، والحائز فضية البطولة الإفريقية للناشئين 2019. كما سيشارك في المعسكر مدربا المنتخب الوطني أسامة عادل، مدرب منتخب سلاح الفلوريه، وأحمد موسى، مدرب المنتخب الوطني لسلاح الايبيه، ومن المقرر مشاركة 40 لاعباً ولاعبة، أعضاء المنتخبات الوطنية للمبارزة لجميع الفئات في المعسكر.

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