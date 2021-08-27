المصدر: الامارات اليوم

إيجابية

خاطب مدرب نادٍ محترف لاعبيه قبل المباراة بضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية والطاقة الإيجابية، لأنها السبيل الوحيد، من وجهة نظره، لتحقيق نتائج مميزة في ظل غياب الأجانب المؤثرين.

تعتيم

رفض الفريق، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، الكشف عن نتائج المباريات الودية وأبرز تعاقداته، في تعتيم مقصود، وذلك لقناعته بأن المنافسة في دوري الهواة تستدعي التعتيم.

عقد

وافق لاعب دولي سبق له اللعب مع الأبيض الإماراتي، على الانضمام لفريق محترف يصعب عليه البقاء في المحترفين، بهدف الاعتزال مع فريق يليق بسمعته ومكانته الرياضية.

محترفون

يتجه أحد الأندية الكبرى إلى عدم الاستعانة بلاعبين أجانب في فرق الألعاب الجماعية للنادي في الموسم الجديد، وتركيز الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لتلك الفرق، على صناعة لاعبين مواطنين، وصقلهم في المسابقات المحلية، بهدف رفد المنتخبات الوطنية بدماء جديدة.

قرار

أبلغ مسؤول في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية، منتسبي اللجنة بشكل رسمي بقرار اللجنة القاضي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص عمل اللجنة المعنية.

تكليف

كلف نادٍ محترف أحد المتطوعين في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالنادي، القيام بمهمة المنسق الإعلامي للنادي، إلى حين تعيين منسق إعلامي جديد، علماً بأن النادي لديه فريق عمل يقوم بمهمة التنسيق الإعلامي.

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