«غلف إف سي» يعلن مشاركته الرسمية في دوري الأولى ويعتمد مجلس الإدارة

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أعلن نادي «غلف إف سي» لكرة القدم عن مشاركته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد استيفائه المتطلبات المطلوبة من قبل اتحاد كرة القدم، باعتباره بطل دوري الدرجة الثانية للعام الماضي. ويُعد «غلف إف سي» أول نادٍ استثماري على مستوى الدولة ينضم إلى دوري الهواة.

وكشف النادي عن مجلس الإدارة الجديد برئاسة أحمد الطواش، ويضم كلاً من الأعضاء: خالد نقي وعمر المرزوقي ومحمد النقبي وروضة المزروعي، وعبدالله عمر عضواً ومديراً للنادي، بينما سيكون رئيس النادي أحمد نقي.

بدوره، قال مدير النادي عبدالله عمر لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بأن يكون (غلف اف سي) أول نادٍ استثماري على مستوى الدولة ويشارك في منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل إلى دوري المحترفين الإماراتي، وفقاً لاستراتيجية الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لـ(رؤية 2038)»، وتوجه رئيس النادي أحمد نقي بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإلى عضو الاتحاد أحمد بن درويش، والأمين العام محمد بن هزام.

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