السكتيوي: نشعر بأن 3 نقاط سرقت منا في مباراة شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أبدى مدرب الإمارات، المغربي طارق السكتيوي، حزنه الشديد على ضياع نقاط مباراة شباب الأهلي، في انطلاق بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وأكد أن هناك حسرة كبيرة بين اللاعبين على ضياع نقاط المباراة، بعد أن قدموا مباراة جيدة ومنظمة أمام فريق شباب الأهلي، وكنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية. وكان شباب الأهلي بطل الثلاثية الموسم الماضي، قد حقق فوزاً صعباً بهدف من دون رد، على مستضيفه فريق الإمارات، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري، أول من أمس. وقال مدرب الإمارات، طارق السكتيوي، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «هناك حسرة كبيرة، ونشعر بأنه سرقت منا ثلاث نقاط، وعلى الرغم من أننا نلاعب فريقاً قوياً، وبطلاً، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، إلا أننا نجحنا في فرض شخصيتنا، وقدمنا مباراة كبيرة، وبمجهود تنظيمي كبير، كرة القدم الحديثة لا تعترف بفريق كبير وفريق صغير، ولكن تعترف فقط بالأداء داخل الملعب، وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالحزن بعد المباراة».

وأضاف: «أظهرنا شخصية قوية، وسيكون هناك تطور في مستوى المباريات المقبلة، كلنا شاهدنا سير المباراة، وكيف انتهت، لذلك كنا نتمنى أن تخرج المباراة بنتيجة إيجابية، وستكون هناك إضافات خلال الفترة المقبلة على الفريق». من جانبه، أكد مدير فريق شباب الأهلي محمد حمدون، في تصريحات صحافية أن: «الأجواء الصعبة التي يلعب فيها اللاعبون، تجعل المهم هو الفوز، وحصد النقاط الثلاث في هذا التوقيت المهم من المسابقة مع بداية الموسم، ويطمح الجهاز الفني إلى أن يتطور الأداء في المباريات المقبلة، ولكن الأهم هو الفوز بأي طريقة، خاصة أن هناك غيابات كثيرة، ونقصاً في صفوف الفريق».

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