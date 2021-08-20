رابطة المحترفين تطلق الموسم الجديد لـ «فانتاسي دوري أدنوك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن فتح باب التسجيل في الموسم الجديد للعبة «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» 2021-2022، وتتم المشاركة فيها عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة المتوافر على أجهزة «أندرويد» و«أبل»، وتتيح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري، في محاولة لكسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً وشهرياً وفي ختام كل دور، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

وقال بيان صحافي: «تشهد النسخة الجديد للمسابقة رفع عدد بطاقات التعزيز المخصصة لكل متسابق على مدار الموسم، التي يمكن استخدام كل منها مرة واحدة فقط طوال الموسم، لتصبح 7، وهي: بطاقة تعزيز الكابتن، بطاقة تبديل غير محدود، بطاقة دكة البدلاء، بطاقة الميزانية المفتوحة، بطاقة خط الدفاع (Park The Bus)، بطاقة خط الهجوم، وبطاقة الكباتن الاثنين».

جوائز الفائزين

خصصت الرابطة جوائزعدة للمشاركين، ويحصل الفائز الأسبوعي في الجولة على مبلغ 500 درهم وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات، فيما ينال الفائز الشهري إقامة ليلة في فندق قصر الإمارات وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات، ويحصل صاحب المركز الأول في ختام الدور الأول على مبلغ 3000 درهم، والثاني على 2000 درهم، والثالث على 1500 درهم، والجوائز نفسها لمن حقق أفضل ثلاثة في الدور الثاني، فيما ينال بطل الموسم مبلغ 10 آلاف درهم، ويحصل الثاني على 5000 درهم، والثالث على 4000 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news