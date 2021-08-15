رابطة المحترفين الإماراتية تعتمد نظام "كأس الرابطة" بمباريات تحديد المراكز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية نظام تحديد المراكز في "كأس الرابطة" خلال الاجتماع مشتركاً مع الأندية المحترفة عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة التعديلات الخاصة بنظام مسابقة " للموسم الجديد 2021- 2022، وذلك في إطار التواصل المستمر للرابطة مع الأندية واعتبارها الشريك الأساسي لتطوير مسابقات المحترفين في اعقاب الاجتماعات التنسيقية مع القنوات الناقلة للمباريات حول ذات الموضوع لدعم هذه البطولة وجعلها تتيح المجال للمساهمة الفعالة في تطوير كرة القدم الإماراتية وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

وتم خلال الاجتماع المشترك للرابطة مع الأندية المحترفة العمل على اجراء تعديل على نظام المسابقة فيما يخص الأندية التي تخرج من الأدوار الاقصائية وذلك ما بين السعي للحفاظ على المسابقة بنظامها الحالي، ومكتسبات الموسم الماضي 2020- 2021 بشأن النظام الجديد للمسابقة والتي لاقت نجاحاً كبيراً، وبحث إمكانية اقامة جميع المباريات باللاعبين الدوليين، والسعي لرفع القيمة السوقية للمسابقة، بالإضافة إلى توفير مباريات إضافية للفرق التي تخرج من المراحل الأولى وبالتالي استمرارية نشاطها من خلال هذه البطولة التي توفر للأندية فرصة لخوض المباريات خلال فترة توقف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وحظي الاجتماع بمشاركة فعالة من ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، وتم استعراض أبرز المستجدات بشأن المسابقة عطفاً على المناقشات السابقة خلال ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية للموسم الرياضي 2021- 2022، ومقترحات بعض الأندية التي طالبت الرابطة بحث الآلية المناسبة لإقامة المباريات خلال أيام الفيفا وخاصة للفرق التي تخرج من الأدوار الأولى، ووافقت الأندية خلال الاجتماع أن تلعب الفرق التي تخرج من كل مرحلة بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة وذلك على النحو التالي: الفرق غير متأهلة للدور ربع النهائي: تقام المباريات بين الفرق الستة الغير متأهلة للدور ربع النهائية بنظام الدوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق مع الفرق الخمس الاخرى على المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر، فيما تلعب الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقين الذين يغادران من نصف النهائي، فتقام مباراة واحدة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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