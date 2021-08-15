دبي تستقطب 70 معسكراً تدريبياً دولياً.. و 3 ميداليات أولمبية حصاد الاستعداد في «دانة الدنيا»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أصبحت دبي المدينة المفضلة للفرق والمنتخبات العالمية بفضل المنشآت السياحية والرياضية المتوافرة، وتطور وسائل النقل ومراكز التسوق والترفيه، ضمن الخطط الطموحة التي أجرتها دبي استعداداً لاستضافة إكسبو 2020.

واكتسبت دبي في السنوات الأخيرة مكانة أكبر، إذ بدأت تستقطب المزيد من المعسكرات في مختلف الرياضات وذلك بفضل التطور والنمو في جميع نواحي الحياة، من بينها تطور مكانة الرياضة في الإمارة والعلاقات الدولية الواسعة لمجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية مع المؤسسات الرياضية العالمية.

وتهتم الفرق والمنتخبات العالمية بالتجمع في «دانة الدنيا» لتوافر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، في مقدمتها «مجمع ند الشبا الرياضي» و«مجمع حمدان الرياضي» وملاعب التنس والرجبي والكريكت ومضامير الدراجات الهوائية وملاعب كرة القدم والصالات المختلفة، والتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية وبروتوكول المنافسات الرياضية من خلال كوادر تنظيمية مؤهلة، وتعاون تام بين جميع المؤسسات الوطنية، وانسيابية حركة السفر والتنقل وتقديم التسهيلات لمنظمي المعسكرات التدريبية والفعاليات الرياضية، وتوافر المنشآت السياحية والفندقية الراقية والآمنة؛ ما أسهم في رغبة الجميع في الحضور إلى دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، لإقامة معسكرات رياضية وبطولات مختلفة.

وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أن دبي شهدت نمواً كبيراً منذ بداية العام الجاري، إذ تم تنظيم أكثر من 70 معسكراً تدريبياً لمنتخبات وفرق عالمية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وكان عدد كبير منها استعداداً لأولمبياد طوكيو، وحققت هذه المعسكرات نتائج إيجابية كبيرة، حيث حصد رياضيون على ثلاث ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو الأخير بفضل حسن الإعداد والاستفادة من المعسكرات التدريبية التي أقيمت في دبي.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على زيادة عدد المعسكرات بنهاية ديسمبر المقبل من خلال توفير جميع التسهيلات لتطوير هذا المجال الذي حقق نمواً كبيراً حين أقامت كثير من المنتخبات بمختلف الرياضات معسكراتها في دبي أثناء الجائحة وفي الوقت الحالي، كما اختارت العديد من منتخبات كرة القدم العربية والآسيوية دبي ملعباً لها لإقامة مبارياتها الرسمية في تصفيات كأس العالم مثل سورية والعراق وأوزبكستان وطاجكستان والأردن وغيرها.

ونقلت بعض الاتحادات الدولية منافسات بطولات رسمية عالمية إلى دبي مثل منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكت الذي أقيم في الإمارات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الماضي، كما تستكمل منافسات النسخة الرابعة عشرة من البطولة في الدولة أيضاً هذا العام، تليها إقامة منافسات بطولة كأس العالم للكريكت التي تشهد أقوى مباراة في البطولة بين الهند وباكستان في أكتوبر المقبل، والتي ستقام في دبي.

كما نقل الاتحاد الدولي للملاكمة منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات إلى دبي، وأقيمت تصفيات بطولة أستراليا للتنس في دبي أيضاً.

وانتقلت بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى من لندن إلى دبي لتحقق نجاحاً كبيراً بفضل الكفاءات الوطنية والجهود التنظيمية الرائعة والمشرفة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي من مرافق وملاعب وبيئة مؤهلة لتكون صديقة لأصحاب الهمم.

واختارت نخبة من أبرز فرق كرة القدم العالمية دبي مقراً سنوياً لإقامة معسكراتها التدريبية، في مقدمتها فرق: مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، وبروسيا دورتموند، وسلتيك ورينجرز الأسكتلنديان، وعدد من الأندية والمنتخبات العربية والآسيوية، ولم يقتصر الأمر على المعسكرات الشتوية بل امتد على مدار العام، خصوصاً قبل البطولات القارية وتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم.

ويأتي البرتغالي الدولي كرستيانو رونالدو في مقدمة النجوم العالميين الذي اختاروا من دبي محطة رئيسة لقضاء عطلته بشكل سنوي ليستفيد من المنشآت الرياضية الحديثة للتدريب، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بالمرافق السياحية الخلابة مع عائلته.

كما تضم القائمة التي اعتادت الحضور بشكل دائم نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وبول بوغبا، وكريم بنزيما، والدنماركي فيكتور أكسيلسن بطل العالم وصاحب الميدالية الأولمبية الذهبية في الريشة الطائرة الذي أقام معسكراً تدريبياً في دبي أكثر من 10 أشهر استعداداً لأولمبياد طوكيو، ليحصل على الميدالية الذهبية بعدها، وكذلك نجم الفورمولا 1 العالمي ألونسو الذي يتردد بشكل مستمر للتدريب في دبي، وبطل العالم البريطاني مارك كافنديش عضو فريق كويك ستيبس، إلى جانب لاعبي التنس والبادل تنس الذين يعسكرون بشكل مستمر في دبي، ولا تقل مدة كل معسكر تدريبي عن فترة أسبوعين.

كما سيقيم منتخب فيتنام للسيدات لكرة القدم معسكراً تدريبياً في دبي خلال شهر سبتمبر المقبل، وستكون دبي مقراً لمعسكرات عدد من المنتخبات التي تتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، إذ يتم التنسيق مع منظمي المعسكرات لاستضافة المنتخبات للتدريب في ملاعب دبي قبل انطلاقة النهائيات في شهر نوفمبر 2022 للتدريب والتعود على أجواء اللعب وإجراء مباريات ودية قبل خوض النهائيات في قطر. وكانت العديد من الفرق والمنتخبات العالمية المرموقة من دبي قد اتخذت مقراً لمعسكراتها هذا العام استعداداً لأولمبياد طوكيو من بينها المنتخب المجري للسباحة الايقاعية والمنتخب التشيكي للخماسي الحديث والمبارزة، ومنتخبات بلجيكا وهولندا والكويت للغطس، ومنتخبات السباحة لدول الأرجنتين وجنوب إفريقيا وكوبا، ومصر، وروسيا، وأوزبكستان، وعمان، وإيطاليا، والكويت، والعراق، وبريطانيا، وفنزويلا. وانضم 14 منتخباً من منتخبات الرجبي للرجال والسيدات للمعسكرات في دبي قبل الانطلاق إلى الأولمبياد، من بينها ثمانية منتخبات للرجال هي: إسبانيا وفرنسا واليابان وكندا والارجنتين وأوغندا وتشيلي وكندا، وستة منتخبات للسيدات هي: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكينيا واليابان والبرازيل وكندا، كما تقيم العديد من فرق ومنتخبات الدراجات الهوائية العالمية معسكراتها في دبي باستمرار.

وتعد إمارة دبي واجهة دولية في الرياضات الثلجية من حيث استضافة وتنظيم المعسكرات التدريبية والفعاليات الدولية للرياضات الثلجية، حيث يستضيف سكي دبي العديد من الفرق والمعسكرات الدولية التي تأتي خصيصاً إلى دبي للاستفادة من المنشآت المصممة على أحدث طراز، ومن أبرز المنتخبات الأولمبية العالمية التي جاءت إلى دبي المنتخب البريطاني والروسي والأوكراني والتشيكي، وتحتضن دبي ست أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج تضم أكثر من 700 مشارك يتدربون على التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية والتزلج الحر والتزلج المتعرج بسرعة جبال الألب، كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات المجتمعية التي تقام على الثلج.

مجلس دبي يطلق خدمة لتسهيل مهمة مُنظمي المعسكرات

أطلق مجلس دبي الرياضي خدمة جديدة بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة في مجال استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الرياضية وتطوير القطاع الرياضي وتعزيز جاذبيته ومساهمته في قطاع العمل، وتسهيل عمل شركات تنظيم المعسكرات الرياضية، وذلك من خلال منح ترخيص إلكتروني فوري لتنظيم معسكر رياضي للفرق الخارجية لمختلف الرياضات، للاستفادة من توافر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وكذلك الاستمتاع بالمنشآت السياحية والشواطئ الخلابة ومراكز التسوق الفريدة.

• أبرز فرق كرة القدم العالمية والمنتخبات الوطنية اختارت دبي مقراً سنوياً لإقامة معسكراتها التدريبية.

• بعض الاتحادات الدولية نقلت منافسات بطولات رسمية إلى دبي بفضل البنية الأساسية والإمكانات الكبيرة.

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