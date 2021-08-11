12 رياضياً من أصحاب الهمم يمثلون الإمارات في «بارالمبية طوكيو 2020»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذبيان المهيري، عن قائمة تضم 12 لاعباً ولاعبة، يمثلون الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، التي تنطلق في 24 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، في قائمة تجمع بين أصحاب الإنجازات بحجم الأبطال الذهبيين محمد القايد ومحمد خميس وعبدالله سلطان العرياني، والدماء الشابة التي تسجل حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية مع أحمد نواد في ألعاب القوى، بالإضافة إلى الظهور الأول ايضاً للرماية النسائية مع عائشة المهيري، والدراجات الهوائية عبر أحمد المطيوعي.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن «اعتماد القائمة للاعبي ولاعبات المنتخب، جاءت على الأرقام التأهيلية التي حققوها في مشاركاتهم الأخيرة، في قائمة أكدت مجدداً حظوظ رياضة أصحاب الهمم الإماراتية في حصد مزيد من الإنجازات على صعيد الدورات البارالمبية، خصوصاً أن تضم نجوماً لهم مكانتهم على الساحة العالمية، بحجم محمد القايد صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 800 متر مضمار للكراسي المتحركة، وسلطان عبدالله العرياني المتوج بذهبية الرماية في 2012، واتبعها بثلاث فضيات في 2016، بالإضافة إلى الرباع الذهبي محمد خميس الساعي إلى ميداليته البارالمبية الرابعة، بعد ذهبيتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016، وفضية بكين 2008».

وأضاف: «جاءت القائمة مزيجاً من عناصر الخبرة والدماء الشابة، بجانب الظهور الأول تاريخياً في منافسات لم يسبق لرياضيي الدولة التواجد فيها بالدورات البارالمبية، إذ يسجل الشاب أحمد عواد في طوكيو مشاركته الأولى وينافس في الفئة ذاتها مع محمد القايد على صعيد سباقات المضمار للكراسي المتحركة، كما نجحت الفتاة الإماراتية مجدداً في تأكيد مكانتها على الساحة العالمية، بعد أن أصبحت عائشة المهيري لاعبة في الدولة من رياضيي أصحاب الهمم تشارك في منافسات الرماية، وهو الأمر ذاته مع احمد المطيوعي الذي تسجل من خلاله الدراجات الهوائية الإماراتية مشاركتها الأولى أيضاً في الألعاب البارالمبية».

وتابع: «منتخب أصحاب القوى هو الأكبر في البعثة، ويضم بجانب محمد القايد وأحمد نواد، بطلات لهن بصمتهن على الساحة الدولية، مثل نورة الكتبي وسارة الجنيبي، اللتين أهدتا الدولة في 2016 أولى الميداليات النسائية في تاريخ الألعاب البارالمبية، بالإضافة إلى مريم الزيودي صاحبة العديد من الإنجازات على صعيد كلٍّ من منافسات رمي القرص ورمي الرمح».

وأكمل: «تغادر الدفعة الأولى من البعثة الإماراتية إلى طوكيو في 18 أغسطس الجاري، وذلك مع منتخب الرماية الذي يضم بجانب عائشة المهيري وعبدالله سلطان العرياني، كلاً من سيف النعيمي، وعبدالله سيف العرياني، صاحبي الإنجازات اللافتة على صعيد بطولات العالم والدورات البارالمبية».

وأشار المهيري إلى الإضافة الجديدة على صعيد الدراجات الهوائية، وقال: «نجح أحمد مبارك المطيوعي، في التأهل وعن جدارة، بعد سجل حافل من المشاركات والإنجازات منذ عام 2017 على صعيد سباقات ضد الساعة والطريق، ويملك حظوظاً كبيرة في مواصلة تألقه ووضع بصمته على منصات التتويج في طوكيو».

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