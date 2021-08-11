«اتحاد اليد» يناقش مسودة النظام الأساسي المعدّل اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يعقد اتحاد كرة اليد، في الثالثة من ظهر اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، ورشة عمل، تجمعه مع ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، لمناقشة مسودة النظام الأساسي للاتحاد، الذي تم تعديله طبقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، في يونيو الماضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، إن «ورشة العمل مع ممثلي الجمعية العمومية، تهدف إلى مناقشة مسودة النظام الأساسي الذي تم تعديله من قبل لجنة خماسية في الاتحاد، بما يتواءم مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية».

وأوضح: «اعتمد اتحاد اليد، منذ يونيو الماضي، تأسيس لجنة خماسية، برئاسة عدنان فرج، وعضويتي عن منصب الأمين العام، بجانب المستشار القانوني طارق الميار، وعضوية نائب رئيس اللجنة عدنان الشامسي، وفيصل الطواش، وهدفت إلى مواءمة مواد النظام الأساسي مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة مع اللجنة الأولمبية».

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