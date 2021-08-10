«خليجي أندية السلة 41» في ضيافة البحرين مايو المقبل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف رئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، نائب رئيس اتحاد السلة الإماراتي، عبداللطيف الفردان، عن استضافة البحرين لبطولة الأندية الخليجية الأبطال في نسختها 41، خلال الفترة من 13 حتى 21 مايو المقبل.

وقال الفردان لـ«الإمارات اليوم»: «قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الذي أقيم على هامش بطولة المنتخبات الخليجية للناشئين، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، استضافة البحرين النسخة 41 من بطولة الأندية الخليجية الأبطال، خلال الفترة من 13 حتى 21 مايو 2022».

وأضاف: «تم خلال الاجتماع تقديم مقترح العودة بالبطولة إلى النظام السابق، القاضي بمشاركة ثمانية أندية، بدلاً من حصر المشاركة في أبطال الدوري بالدول الخليجية، والتي تم العمل بها في النسخة الأخيرة وفقاً لاشتراطات الاتحاد الآسيوي، كون البطولة مؤهلة إلى آسيا، خصوصاً أنه سبق أن تم تمرير مقترح مشاركة ثمانية أندية إلى رئاسة الاتحاد القاري خلال النسخة 40 الأخيرة التي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي يونيو الماضي».

وأوضح: «لمسنا في دبي قبولاً من قبل رئاسة الاتحاد الآسيوي، ما سمح لنا في اجتماع البحرين بتمرير هذا المقترح، كونه يسمح بزيادة عدد من المباريات وتوفير مزيدٍ من العدالة للجميع، خصوصاً في الدور التمهيدي، الذي سيقام بنظام دوري المجموعات من مجموعتين».

وأضاف: «العودة إلى النظام القديم سيمنح الفرق الثمانية فرصاً إضافية في الدور ربع النهائي، خصوصاً أن نتائج التمهيدي ستحدد ترتيب فرق المجموعة، قبل استكمال دور الثمانية، بحيث يلتقي أول المجموعتين مع رابع المجموعة الأخرى، وصاحبا المركز الثاني مع ثالث المجموعة التالية».

واختتم: «اجتماع البحرين جاء مثمراً للغاية، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع اتحادات الدول الخليجية، بما يخدم تطوير اللعبة».

• البطولة تقام خلال الفترة من 13 حتى 21 مايو المقبل.

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