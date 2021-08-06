ليما يُسعد الوصلاوية.. ويوقّع 4 سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أنهى نادي الوصل الجدل حول مستقبل لاعبه ونجم المنتخب الوطني، فابيو ليما، بعدما جدد عقده حتى نهاية عام 2025، بعد فترة طويلة من المفاوضات، خصوصاً أن عقده السابق كان يمتد حتى عام 2022.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالبقاء بين جدران النادي بإضافة ثلاث سنوات على عقده القائم حالياً، وانتشرت صورة للاعب مع وكيل أعماله والمدير التنفيذي لنادي الوصل محمد العامري، إضافة إلى صورة أثناء توقيع اللاعب على عقد التجديد في حضور محمد العامري.

وانضم ليما إلى الوصل كلاعب محترف برازيلي في 2014، وخاض مع الفريق ما يقارب 140 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 159 هدفاً، وأصبح لاعباً مواطناً في العام الماضي لينضم إلى المنتخب الوطني ويصبح إضافة لأي فريق، خصوصاً بعدما ظهر بمستوى رائع مع الإمبراطور الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوصل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وعلق عليها: «شكراً أحمد بن راشد»، وذلك عقب الانتهاء من تجديد عقد اللاعب.

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