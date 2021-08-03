النصر يتوّج ببطولة قبل انطلاق الموسم الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

فاز النصر بكأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية في إسبانيا، بعد فوزه على فريق أغيلاس، في ثالث مبارياته الودية التي يخوضها بمعسكره الخارجي تأهباً للموسم الجديد.

ويعتبر الفوز الأول للفريق بعد مباراتين وديتين، إذ خسر في الأولى أمام الرائد السعودي، وتعادل مع قرطاجنة قبل أن يكسب أغيلاس 2-1.

وأحرز أهداف «العميد» المدافع البرازيلي ليما في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، وأضاف ضياء سبع الهدف الثاني في الدقيقة 12 من مهارة رائعة، بحسب الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبعد المباراة، قامت اللجنة المنظمة للكأس الخيرية بتسليم الكأس إلى قائد النصر، الجزائري مهدي عبيد.

يذكر أن العميد سيخوض مباراة واحدة أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في السادس من الشهر الجاري، قبل ختام المعسكر والعودة إلى الإمارات في 10 الجاري، لاستكمال ما تبقى من إعداد قبل انطلاقة الدوري في 19 منه.

من جهة أخرى، أعلن النادي عبر حسابه على «تويتر» التعاقد مع النجم الإسباني السابق روبن دي لاريد، ليكون مديراً فنياً لفريق النصر تحت 19 سنة في الموسم الجديد، ويملك المدرب الجديد سيرة ذاتية رائعة كلاعب، حيث توج مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008، كما توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 2007-2008، وكأس السوبر الإسباني 2008، وتوج مع فريق خيتافي بلقب كأس الملك عام 2007-2008، كما تولى منصب المدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتولى تدريب فريق ريال مدريد للشباب، وفريق خيتافي (بي).

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