اتحاد الكرة يتكفل بمتطلبات معسكر المنتخب السوداني في دبي

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم في مؤتمر صحافي عقده بمقره في دبي، مع نظيره اتحاد الكرة السوداني، عن التفاصيل المتعلقة باستضافته لمعسكر المنتخب السوداني في الإمارات، اعتبارا من 20 الجاري في دبي، إذ يأتي هذا المعسكر من أجل تجهيز «صقور الجديان» للاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية، أبرزها ظهوره المرتقب في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكذلك مشاركته في بطولة كأس العرب.

وسيخوض المنتخب السوداني خلال معسكره في دبي مباراتين وديتين أمام منتخب النيجر، يومي 22 و26 الجاري، على ملاعب نادي النصر في دبي، وتم خلال المؤتمر الكشف عن الطقم الرسمي الجديد المهدى من قبل اتحاد الكرة الإماراتي، الذي سيظهر به المنتخب السوداني خلال مشاركاته المقبلة، لاسيما على صعيد تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

من جهته، أكد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، خلال المؤتمر أن «استضافة اتحاد الكرة لمعسكر المنتخب السوداني تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين الإمارات والسودان».

وقال: «إنهم سيقومون بتوفير كل المتطلبات المتعلقة بمعسكر المنتخب السوداني في دولة الإمارات، لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الفنية من هذا المعسكر، تجهيزاً للاستحقاقات المقبلة».

وأشار أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام إلى البصمة الكبيرة التي تركها اللاعبون السودانيون الذين احترفوا من قبل في الدوري الإماراتي، وأسهموا بشكل واضح في تطور الكرة الإماراتية قبل نحو 50 عاماً.

وقال محمد بن هزام: «نسعى من خلال استضافة معسكر المنتخب السوداني المرتقب إلى تكرار سيناريو النجاح الكبير الذي حققته القمة السودانية، ممثلة في ناديي الهلال والمريخ، التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي عام 2018».

وتابع بن هزام: «قمنا بتوفير المتطلبات كافة التي طلبتها البعثة السودانية، سواء على صعيد الملاعب الخاصة، والتدريبات والمباريات الودية التي سيخوضها أثناء المعسكر، بجانب وضع بروتوكول صحي خاص بوجود أعضاء البعثة السودانية في الدولة لضمان سلامتهم».

بدوره، أثنى نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني حسن برقو، على الدعم الكبير الذي وجده المنتخب السوداني، وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهاته بتوفير المتطلبات كافة التي يحتاج إليها المنتخب السوداني خلال معسكره المرتقب في الدولة.

وأضاف أن «المنتخب السوداني سيستفيد كثيراً من المعسكر المقبل من الجوانب كافة، لاسيما على صعيد التحضير الجيد للاستحقاقات، سواء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أو كأس العرب».

وأكد حسن برقو أن اختيار مدينة دبي مقراً لمعسكر المنتخب السوداني، جاء بهدف توفير الإعداد الجيد لمنتخب «صقور الجديان»، وأضاف حسن برقو: «نتقدم بوافر الشكر والتقدير لاتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إذ قام بتوفير كل المتطلبات التي يحتاج إليها المنتخب السوداني، بقيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود».

حسن برقو: «اختيار مدينة دبي مقراً لمعسكر المنتخب السوداني، جاء بهدف توفير الإعداد الجيد لمنتخب (صقور الجديان)».

محمد بن هزام: «قمنا بتوفير كل طلبات البعثة السودانية، سواء على صعيد الملاعب الخاصة أو التدريبات والمباريات الودية».

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