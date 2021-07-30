دبا الحصن يخوض 4 وديات في مصر

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور، عن اعتماد أربع مباريات ودية سيخوضها الفريق في المعسكر التدريبي الخارجي، الذي يقيمه في مصر ويستمر لثلاثة أسابيع، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم اختيار فرق قوية لخوض المباريات الودية لتحقيق الفائدة المرجوة، مفضلاً عدم التطرق إلى هويتها في الوقت الحاضر حتى انتظام المعسكر المقرر له السادس من أغسطس المقبل إلى 27 منه»، مشيراً إلى أن «فترة ثلاثة أسابيع ستكون مدة زمنية منطقية للاستعدادات».

وأضاف: «تلقينا عرضاً من أحد أندية المحترفين ليخوض الفريق معه مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، لكن تم الاعتذار بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي، عثمان النجار، لكونها لن تكون مفيدة للفريق، لكون الفريق دشن تدريباته بشكل قريب، وقد تعرض اللاعبين للإصابات».

وتابع: «تنتظرنا في معسكر مصر الخارجي مباريات أكثر أهمية وفائدة فنية، وستكون مباريات قوية للإسهام في تحديد نقاط القوة والضعف قبل انطلاق منافسات الموسم، التي ستكون أولى المباريات من خلال الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ومن ثم دوري الدرجة الأولى».

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