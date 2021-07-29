اتحاد الكرة يعتمد المشاركات الرسمية للمنتخبات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعه أمس، بتقنية الاتصال المرئي، وبرئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، المشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية التي ستقام العام الجاري. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «اتحاد الكرة سيواصل العمل من أجل تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038، بالتعاون مع الأندية وبقية القطاعات والمؤسسات الرياضية»، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارات واللجان تستحق التقدير، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين جميع الأطراف.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني الأول المقرر في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس استعداداً للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022.

واعتمد المجلس المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً (مواليد 1999) من 4 إلى 12 أكتوبر بالسعودية، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في الدولة من 23 إلى 31 أكتوبر، ودورة الألعاب الآسيوية للناشئين من 20 إلى 28 نوفمبر بالصين. وتم الاطلاع على برنامج إعداد منتخب الشاطئية استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا 2021. وبالنسبة لمنتخب كرة السيدات، فقد تم اعتماد مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة بالمسابقات التي سينظمها الاتحاد في الموسم الجديد، وعلى تقرير تنفيذ استراتيجة كرة القدم ورؤية 2038 حسب الجدول الزمني لجميع المشروعات.

• اطلع اتحاد الكرة على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني الأول.

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