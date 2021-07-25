4 لاعبين من أندية الشارقة يغادرون اليوم إلى إسبانيا للالتحاق بنادي فاليكانو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي، أمس، عن مغادرة أربعة لاعبين من أندية الإمارة الباسمة إلى إسبانيا اليوم، لخوض فترة تجربة احترافية مع نادي رايو فاليكانو أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن خطط المجلس التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وفتح فرص الاحتراف الخارجي لها واستثمار العلاقات مع الأندية الخارجية.

ويتعلق الأمر باللاعبين: أحمد سرور وعبدالرحمن جمعة من نادي الشارقة، وكذلك الحارس خالد سالم من خورفكان، وأحمد عامر من اتحاد كلباء. وسيخضع الرباعي لفترة احترافية للتقييم من قبل النادي الإسباني، مع إمكانية التعاقد الدائم مع اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار. وقال رئيس مجلس الشارقة، عيسى هلال الحزامي، إن التحاق الرباعي بالنادي الإسباني يأتي ضمن خطط المجلس لتشجيع المواهب الشابة على طرق أبواب الاحتراف في أفضل الدوريات العالمية وعكس مستوياتهم الرياضية.

وأوضح أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة للاعبين ليكونوا على موعد مع مسؤولية كبيرة ودافع قوي بعد اختيارهم من أجل العمل على تمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل في هذه التجربة المميزة، خصوصاً أنها في نادٍ ضمن أحد أقوى الدوريات العالمية، كما أنها فرصة ذهبية لهم لتأكيد وإثبات جدارتهم وتسليط الضوء على إمكانات اللاعب الإماراتي وما يمتلك من مواهب ومهارات.

وأعرب عن ثقته في قدرات هؤلاء اللاعبين خصوصاً أن الكرة ستكون في ملعبهم لخوض فترة أسبوعين من الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق في استغلال هذه الفرصة من أجل تحقيق نقلة حقيقية في دخول عالم الاحتراف من أوسع أبوابه في إسبانيا.

وعن التجربة السابقة للثنائي، لاعب الشارقة مايد محسن مصبح، ولاعب كلباء أحمد النقبي مع ليغانيس الإسباني، قال: تجربة مايد محسن مصبح وأحمد النقبي مع نادي ليغانيس الإسباني لم تكتمل بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن الآن نصنع فرصة وتجربة اختبار هذا الرباعي الشاب، ومن يثبت وجوده في التجربة سيتم التعاقد معه من قبل النادي وهنالك ثلاثة منهم تحت 23 عاماً، بمعنى أنه قد يتعاقد النادي لإدراج اللاعب المؤهل في الفريق الثاني، وهذه فرصة كبيرة، ولدينا ثقة واسعة بقدرات هؤلاء اللاعبين.

وشدد على أن هذه التجربة ستعود بالفائدة على الرباعي، الذين يعتبرون من المواهب الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أنهم على قدر عال من الحماس والإصرار لبذل أقصى الجهود خلال فترة التقييم.

عيسى هلال:

• «تجربة مايد محسن مصبح وأحمد النقبي مع نادي ليغانيس الإسباني لم تكتمل بسبب ظروف جائحة كورونا».

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