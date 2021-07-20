اللجنة البارالمبية الوطنية تناقش ترتيبات السفر إلى اليابان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعاً، برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ناقشوا خلاله آخر الاستعدادات لسفر بعثة المنتخب الوطني إلى طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية.

وشهد الاجتماع استعراض جميع المستجدات على صعيد استعدادات اللاعبين المشاركين وترتيبات السفر إلى اليابان، وكذلك استعراض جدول المسابقات، واستعراض الجوانب الفنية والإدارية.

وقالت اللجنة البارالمبية في بيان، أمس: «جرت المناقشات بصورة مركزة حول الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل وأثناء الألعاب البارالمبية، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات اللجنة المنظمة بدقة شديدة، وأكد الحاضرون على أن سلامة البعثة بكل أفرادها هي أولوية قصوى لدى اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعودتهم سالمين هي الهدف الأول لكل الجهود المبذولة من قبل اللجنة».

وأضافت: «في نهاية الاجتماع أكد الهاملي على توفير كل ما يلزم للنجاح في تقديم الصورة التي تليق بالرياضة الإماراتية بصفة عامة، ورياضات أصحاب الهمم على وجه الخصوص، وكذلك أعرب عن ثقته بجميع اللاعبين المشاركين، ويقينه بأنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل رفعة الوطن، ورفع رايته في مثل هذا المحفل البارالمبي الكبير».

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