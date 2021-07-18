«مقر إكسبو» يستضيف حفل الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي الـ 11

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أكد رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، مطر الطاير، أن الجائزة عملت، خلال الفترة الماضية، على التواصل مع الاتحادات المحلية والعربية والدولية واللجان الأولمبية، لحثها على عودة الفعاليات والبطولات الرياضية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الـ30، الذي عُقد عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة مطر الطاير، وحضور نائب رئيس مجلس الأمناء، خالد علي بن زايد، و أعضاء المجلس: الدكتور حسن مصطفى ود.خليفة الشعالي ومصطفى العرفاوي، وأمين عام الجائزة، موزة المري، وأحمد مساعد العصيمي، ومنى بوسمرة، ومدير الجائزة، ناصر أمان آل رحمة.

وتم اعتماد إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة 11، في التاسع من يناير 2022، بالحضور المباشر، وذلك في مقر إكسبو دبي، وبحضور شخصيات دولية من ضيوف إكسبو وضيوف الجائزة.

وقال مطر الطاير: «الجائزة تدعم الاتحادات من خلال محور التنافس في الفئة المؤسسية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، وهو المبادرات والبرامج والمشروعات الإبداعية، التي تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وأسهمت في مواجهة التحديات العالمية في المجال الرياضي، وهذا يحفز الاتحادات على إطلاق المبادرات الإبداعية المناسبة لكل رياضة، من أجل مواجهة جائحة (كوفيد-19) وجميع التحديات الأخرى».

وهنأ مجلس الأمناء، الرياضيين العرب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020، التي ستقام في طوكيو من 23 الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، وحثهم على التمثيل المشرف وتحقيق الإنجازات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لضمان سلامتهم وسلامة كل الوفود من خطر الوباء.

وهنأ المجلس كذلك، منتخب الإمارات والمنتخبات العربية المتأهلة إلى الأدوار النهائية من تصفيات قارة آسيا لنهائيات كأس العالم، التي ستنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل، وحثهم على التألق والمنافسة بقوة لنيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على البرنامج الزمني للفترة المتبقية من الدورة الحالية، وهي مرحلة الترشح التي تنتهي 15 سبتمبر المقبل، وتتم بطريقة الترشح من خلال الموقع الإلكتروني mbrawards.ae أو التطبيق الذكي للجائزة، تليها مرحلة فرز الملفات المترشحة في جميع الفئات، والتأكد من مطابقة جميع الإنجازات لمتطلبات الترشح، سواء من جهة زمن تحقيق الإنجاز أو نوعيته، والتأكد من الوثائق المرفقة، تليها مرحلة التحكيم عن بُعد وعبر برنامج التحكيم الإلكتروني، التي تتم خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

كما سيتم، في الأول من نوفمبر، فتح باب ترشيحات الجمهور للفائزين النهائيين بفئة الناشئين، ثم الإعلان عن الفائزين بجميع الفئات يوم 23 نوفمبر، في مؤتمر صحافي موسع.

وثمّن مجلس الأمناء، في بيان صحافي، استمرار تألق العديد من الفائزين بفئات الجائزة، خلال البطولات الرياضية الدولية، وتأهلهم للتنافس في أولمبياد طوكيو، والسعي لإحراز المزيد من الميداليات الأولمبية، وهو الأمر الذي يؤكد أثر الجائزة في تحفيز الرياضيين على إحراز المزيد من الإنجازات العالمية والأولمبية، انطلاقاً من المكانة التي اكتسبها كل رياضي أثناء تحقيق الإنجاز الأولمبي، وكذلك أثناء تكريمه بحفل الفائزين بالجائزة، واستلام أوسمة الإبداع من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، حيث تمثل الدورات الأولمبية قمة التنافس الرياضي، فيما يمثل الفوز بجائزة الإبداع الرياضي، قمة التقدير والتكريم للإنجازات الرياضية التي يحققها كل مبدع رياضي.

• 13 بطلاً وبطلة من النجوم المشاركين في طوكيو، والفائزين بالجائزة، بواقع تسع ذهبيات وسبع فضيات وثماني برونزية.

الجدول الزمني للجائزة

- تنتهي مرحلة الترشح يوم 15 سبتمبر المقبل.

- يتم الترشح من خلال الموقع الإلكتروني mbrawards.ae، أو التطبيق الذكي للجائزة.

- مرحلة فرز الملفات المترشحة في جميع الفئات، والتأكد من مطابقة جميع الإنجازات لمتطلبات الترشح.

- مرحلة التحكيم عن بُعد، وعبر برنامج التحكيم الإلكتروني، تتم خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

- فتح باب ترشيحات الجمهور للفائزين النهائيين بفئة الناشئين في الأول من نوفمبر.

- الإعلان عن الفائزين بجميع الفئات يوم 23 نوفمبر، في مؤتمر صحافي موسع.

- حفل تكريم الفائزين في 9 يناير 2022.

10 فائزين بالجائزة يبحثون عن إنجاز أولمبي جديد

يشارك في أولمبياد طوكيو العديد من الرياضيين العرب، وفي مقدمتهم 10 من الأبطال العرب من الجنسين، ممن سبق لهم الفوز بالجائزة، وهم: السباح التونسي أسامة الملولي، الذي سبق له الفوز بفئة الرياضي العربي في الدورة الأولى، ويسعى للفوز بالميدالية الأولمبية الرابعة، بعد ذهبية أولمبياد بكين 2008 في سباحة 1500 متر، وذهبية السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات وبرونزية 1500 متر في أولمبياد لندن 2012.

ويشارك أيضاً العدّاء الجزائري المتألق، توفيق مخلوفي، الذي يسعى هو الآخر للفوز بميداليته الأولمبية الرابعة، بعد أن أحرز ذهبية 1500 متر في أولمبياد لندن 2012، وفضية السباق ذاته في أولمبياد ريو 2016، وفضية 800 متر في أولمبياد ريو أيضاً.

من جانبه، يسعى الرامي الكويتي، فهيد الديحاني، للفوز بميدالية أولمبية رابعة، بعد ذهبية أولمبياد ريو، وفضية أولمبياد سيدني 2000، وبرونزية أولمبياد لندن 2012.

وتحمل سفيرة جائزة الإبداع الرياضي، التونسية إيناس بوبكري، علم بلادها في حفل افتتاح الأولمبياد، كما تحمل حلم الفوز بميدالية ثانية بعد برونزية المبارزة في أولمبياد ريو 2016، وهو الأمل ذاته الذي تحمله مواطنتها المصارعة، مروى العامري، بعد برونزية ريو أيضاً، كما تشارك لاعبة التايكواندو المصرية، هداية ملاك، بحثاً عن ميدالية ثانية بعد برونزية ريو، التي أهلتها للفوز بالجائزة، وهو طموح بطل المبارزة المصري، علاء الدين أبوالقاسم، الذي يبحث عن ميداليته الثانية بعد فضية أولمبياد لندن، التي منحته الفوز بالجائزة.

ويشارك في الأولمبياد أيضاً سفير الإبداع الرياضي المصري، أحمد الجندي، الفائز بالجائزة بعد فوزه بذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد الشباب 2018، حيث يسعى للفوز بميداليته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتشاركه في الطموح نفسه لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، التي أحرزت الجائزة ضمن فئة الرياضيات الواعدات، وتطور مستواها كثيراً لتتأهل إلى أولمبياد طوكيو بحثاً عن ميداليتها الأولمبية الأولى.

وستكون الميدالية الأولمبية الأولى هدف السباحة المصرية، فريدة عثمان، التي سبق لها الفوز بالجائزة لتألقها في بطولات إفريقيا والعالم، وقد حققت رقم التأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وتسعى لأن تكون أول عربية تحرز ميدالية أولمبية في السباحة.

كما سيشارك في دورة الألعاب البارالمبية العديد من الفائزين بالجائزة من مختلف الدول العربية، الباحثين عن إنجاز بارالمبي جديد، وستتابع الجائزة مشاركة جميع الرياضيين العرب في الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، لكي يكون للمتميزين منهم وأصحاب الإنجازات حضور مستحق بين المكرّمين.

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